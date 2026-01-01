Zelenski: Aderarea Ucrainei la UE este o garanție de securitate în fața agresiunii ruse

Stiri externe
01-01-2026 | 20:34
Volodimir Zelenski

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat joi că integrarea țării sale în Uniunea Europeană reprezintă un element esențial al garanțiilor de securitate urmărite de Kiev în cadrul demersurilor internaționale pentru oprirea războiului declanșat d

autor
Mihai Niculescu

Declarația a fost făcută în contextul unei convorbiri cu președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, chiar în ziua în care statul insular a preluat președinția Consiliului Uniunii Europene, transmite Agerpres.

„Am discutat cu preşedintele Ciprului, Nikos Christodoulides. Astăzi, Cipru îşi începe preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, iar eu l-am felicitat pe preşedinte pentru acest lucru. Ne bazăm pe decizii ferme care vor consolida Ucraina şi întreaga Europă în următoarele şase luni. Este important ca Ucraina să se numere printre priorităţile cheie ale preşedinţiei cipriote. Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană este una dintre garanţiile de securitate pentru noi şi, din partea noastră, facem întotdeauna tot ce este necesar”, a transmis Zelenski pe reţelele sociale.

Potrivit liderului de la Kiev, discuția cu șeful statului cipriot a inclus și o prezentare a celor mai recente contacte ale Ucrainei cu partenerii americani, precum și o evaluare a situației diplomatice generale.

Zelenski a subliniat că eforturile pentru obținerea păcii continuă fără întrerupere, în contextul unui conflict care rămâne extrem de volatil.

Citește și
putin witkoff
Witkoff: Statele Unite au purtat discuții cu Ucraina și țări europene despre următorii pași în vederea încheierii războiului

„Munca pentru obţinerea păcii se desfăşoară practic non-stop, nu poate exista nicio pauză. Mulţumesc Ciprului şi întregului popor cipriot pentru sprijinul acordat. Mulţumesc preşedintelui pentru cuvintele calde despre ucraineni şi Ucraina!”, a mai scris președintele ucrainean.

Sursa: Agerpres

Rusia, garantii de securitate, cipru, volodimir zelenski

Dată publicare: 01-01-2026 20:28

