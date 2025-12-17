Finala MasterChef de la PRO TV a fost lider de audiență marți seară. Premiul primit de marea câștigătoare

Stiri Mondene
17-12-2025 | 11:26
castigator masterchef

Sezonul 10 MasterChef România 2025 s-a încheiat aseară, într-o ediție cu emoții puternice, în care a fost desemnat câștigătorul.

autor
Stirileprotv

După luni de probe dificile și jurizări exigente, Cosmina Boboc i-a convins pe cei trei chefi în marea finală și a obținut trofeul, alături de premiul în valoare de 75.000 de euro. Emisiunea a fost, aseară, lider absolut de audiență.

În ultima confruntare a sezonului, Cosmina Boboc, Ștefan Măchiță și Florentin Drăgoiu au intrat în bucătărie pentru proba decisivă: pregătirea unui meniu complet, format din starter, fel principal și desert, care să le spună povestea culinară. După degustări atente și un verdict dificil, chefii au decis: Cosmina Boboc este câștigătoarea titlului MasterChef România 2025 și a premiului de 75.000 de euro.

„Ce am trăit aici, nu cred că voi mai trăi în viitorul apropiat. Nici nu știu ce sentimente am în momentul ăsta, pentru că încă nu conștientizez faptul că eu sunt MasterChef 2025. Sunt foarte emoționată! Simt că aș fi vrut să fie și părinții mei aici cu mine, dar, din păcate, nu s-a putut - asta mi-ar fi completat această bucurie. Nu mă bucur neapărat că am câștigat banii aceștia, ci că am luat titlul de MasterChef, care înseamnă enorm pentru mine. Celor de acasă le recomand din suflet să se înscrie, să treacă prin tot ceea ce am trecut noi, pentru că e o experiență care într-adevăr îți schimbă viața”, a spus Cosmina Boboc, imediat după anunțarea rezultatului.

Pe lângă marele premiu pus în joc, sezonul acesta a adus și Premiul de Popularitate, iar cei de acasă și-au susținut favoriții din top 10 prin vot. În urma deciziei telespectatorilor, câștigătorul premiului în valoare de 10.000 de euro este Horia Petrovanu: „Nu mă așteptam să câștig eu, normal speri cumva, dar am zis să nu mă gândesc și, dacă o să fie, să fie surpriză. Le-am promis prietenilor și celor care mă votează că o să fac o petrecere mare, câmpenească și o să mă țin de cuvânt și abia aștept să fac petrecerea asta cu oameni faini, cu ceaun, cu foc de tabără, cu cântece la chitară – o să fie superb, abia aștept. Și nu uitați că au început înscrierile pentru MasterChef 2026 și vreau să vă spun că este o experiență extraordinară și merită din toți porii trăită – este plină de neprevăzut, neașteptat și surprize. Este nemaipomenit!”.

Citește și
Cosmina Boboc Masterchef
Ce va face cu banii câștigați la MasterChef Cosmina Boboc. S-a inspirat din Berlin

Aseară, în intervalul 20:26 – 00:08, PRO TV a înregistrat 6,9 puncte de rating și 25,1% cotă de piață în rândul publicului național, format din persoane cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 5,2 puncte de audiență și 18,7% share. La nivel național, peste 1,2 milioane de telespectatori au urmărit ultima provocare a concurenților MasterChef din acest sezon. Aproape 3,2 milioane de români au văzut cel puțin un minut din cel mai iubit show de cooking din România.

Cei care își doresc să pășească în bucătăria MasterChef, să-și demonstreze talentul culinar și să trăiască un carusel de emoții și experiențe, se pot înscrie pentru sezonul următor pe inscrieri.protv.ro.

MasterChef România – Prinde gustul competiției!

Sursa: Pro TV

Etichete: protv, masterchef, castigator,

Dată publicare: 17-12-2025 11:26

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Răsturnare de situație! O națională poate fi exclusă de la CM 2026: „FIFA a fost păcălită”
NEWS ALERT Răsturnare de situație! O națională poate fi exclusă de la CM 2026: „FIFA a fost păcălită”
Citește și...
Ce va face cu banii câștigați la MasterChef Cosmina Boboc. S-a inspirat din Berlin
Stiri Mondene
Ce va face cu banii câștigați la MasterChef Cosmina Boboc. S-a inspirat din Berlin

Cosmina Boboc a plecat acasă cu trofeul și marele premiu de 75.000 de euro la MasterChef. Ea a dezvăluit în platoul Știrilor PROTV cum vrea să investească suma primită.

Cine este câștigătoarea MasterChef România 2025. Preparatele care i-au adus Cosminei premiul de 75.000 de euro
Stiri Mondene
Cine este câștigătoarea MasterChef România 2025. Preparatele care i-au adus Cosminei premiul de 75.000 de euro

A fost desemnat câștigătorul celei de-a zecea ediții a MasterChef România.

Finala MasterChef România, sezonul 10. Cosmina Boboc este câștigătoarea marelui premiu de 75.000 de euro
Stiri Mondene
Finala MasterChef România, sezonul 10. Cosmina Boboc este câștigătoarea marelui premiu de 75.000 de euro

Cosmina Boboc a câștigat sezonul 10 al MasterChef România și marele premiu de 75.000 de euro, după o finală intensă, în care Ștefan Măchiță s-a clasat pe locul al doilea, iar Florentin Drăgoiu a încheiat competiția pe poziția a treia.

Recomandări
Nicușor Dan: „Preşedinţii de instanţă au prea multă putere”. Ce spune despre judecătoarea Lia Savonea
Stiri Politice
Nicușor Dan: „Preşedinţii de instanţă au prea multă putere”. Ce spune despre judecătoarea Lia Savonea

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, într-o discuţie cu un grup de români care l-au aşteptat la Londra, că preşedinţii de instanţă au multă putere, „mult prea multă, şi asta e chestiune legislativă”.

Timișoara, orașul care a spus primul „nu” dictaturii comuniste. Marșul Eroilor, la 36 de ani de la Revoluția din 1989
Stiri actuale
Timișoara, orașul care a spus primul „nu” dictaturii comuniste. Marșul Eroilor, la 36 de ani de la Revoluția din 1989

Miercuri se împlinesc 36 de ani de când, la Timișoara, au căzut primii oameni loviți de gloanțe, pentru că au avut curajul să se ridice împotriva comunismului.

Ședință tensionată a coaliției, după votul PSD împotriva Dianei Buzoianu. Salariul minim și bugetul pe 2026, pe agendă
Stiri Politice
Ședință tensionată a coaliției, după votul PSD împotriva Dianei Buzoianu. Salariul minim și bugetul pe 2026, pe agendă

Coaliţia de guvernare se reuneşte, miercuri, de la ora 15:00, la Palatul Victoria, fiind prima întâlnire a liderilor celor patru partide, de la votul PSD împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, din Senat, la moţiunea simplă depusă de Opoziţie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 17 Decembrie 2025

03:39:10

Alt Text!
La Măruță
16 Decembrie 2025

01:33:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Decembrie 2025

01:47:48

Alt Text!
ePlan
Ediția 7

18:32

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28