Finala MasterChef de la PRO TV a fost lider de audiență marți seară. Premiul primit de marea câștigătoare

După luni de probe dificile și jurizări exigente, Cosmina Boboc i-a convins pe cei trei chefi în marea finală și a obținut trofeul, alături de premiul în valoare de 75.000 de euro. Emisiunea a fost, aseară, lider absolut de audiență.

În ultima confruntare a sezonului, Cosmina Boboc, Ștefan Măchiță și Florentin Drăgoiu au intrat în bucătărie pentru proba decisivă: pregătirea unui meniu complet, format din starter, fel principal și desert, care să le spună povestea culinară. După degustări atente și un verdict dificil, chefii au decis: Cosmina Boboc este câștigătoarea titlului MasterChef România 2025 și a premiului de 75.000 de euro.

„Ce am trăit aici, nu cred că voi mai trăi în viitorul apropiat. Nici nu știu ce sentimente am în momentul ăsta, pentru că încă nu conștientizez faptul că eu sunt MasterChef 2025. Sunt foarte emoționată! Simt că aș fi vrut să fie și părinții mei aici cu mine, dar, din păcate, nu s-a putut - asta mi-ar fi completat această bucurie. Nu mă bucur neapărat că am câștigat banii aceștia, ci că am luat titlul de MasterChef, care înseamnă enorm pentru mine. Celor de acasă le recomand din suflet să se înscrie, să treacă prin tot ceea ce am trecut noi, pentru că e o experiență care într-adevăr îți schimbă viața”, a spus Cosmina Boboc, imediat după anunțarea rezultatului.

Pe lângă marele premiu pus în joc, sezonul acesta a adus și Premiul de Popularitate, iar cei de acasă și-au susținut favoriții din top 10 prin vot. În urma deciziei telespectatorilor, câștigătorul premiului în valoare de 10.000 de euro este Horia Petrovanu: „Nu mă așteptam să câștig eu, normal speri cumva, dar am zis să nu mă gândesc și, dacă o să fie, să fie surpriză. Le-am promis prietenilor și celor care mă votează că o să fac o petrecere mare, câmpenească și o să mă țin de cuvânt și abia aștept să fac petrecerea asta cu oameni faini, cu ceaun, cu foc de tabără, cu cântece la chitară – o să fie superb, abia aștept. Și nu uitați că au început înscrierile pentru MasterChef 2026 și vreau să vă spun că este o experiență extraordinară și merită din toți porii trăită – este plină de neprevăzut, neașteptat și surprize. Este nemaipomenit!”.

Aseară, în intervalul 20:26 – 00:08, PRO TV a înregistrat 6,9 puncte de rating și 25,1% cotă de piață în rândul publicului național, format din persoane cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 5,2 puncte de audiență și 18,7% share. La nivel național, peste 1,2 milioane de telespectatori au urmărit ultima provocare a concurenților MasterChef din acest sezon. Aproape 3,2 milioane de români au văzut cel puțin un minut din cel mai iubit show de cooking din România.

Cei care își doresc să pășească în bucătăria MasterChef, să-și demonstreze talentul culinar și să trăiască un carusel de emoții și experiențe, se pot înscrie pentru sezonul următor pe inscrieri.protv.ro.

MasterChef România – Prinde gustul competiției!

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













