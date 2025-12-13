Anita Petruescu, Eva Nicolescu, Raisa Radu și Alessia Pop sunt finalistele sezonului 13 Vocea României. Audiență record

13-12-2025 | 15:59
Vocea României
Pro Tv

Aseară, Vocea României a adus pe scenă emoția semifinalei sezonului 13, într-o ediție în care vocile concurenților au fost puse în prim-plan, iar publicul a avut, din nou, decizia absolută.

Știrile PRO TV

În urma voturilor telespectatorilor, patru concurente s-au calificat în marea finală.

Raisa Radu Raisa Radu

Anita Petruescu, din echipa Smiley, Eva Nicolescu, din echipa Theo Rose & Horia Brenciu, Raisa Radu, din echipa Irina Rimes și Alessia Pop, din echipa Tudor Chirilă sunt concurentele pe care le revedem vinerea viitoare, de la 20:30, în marea finală Vocea României, acolo unde publicul va decide câștigătorul sezonului 13, cel care va pleca acasă cu marele premiu în valoare de 100.000 de euro.

Emisiunea, lider absolut de audiență

Emisiunea a fost lider absolut de audiență aseară, în intervalul 20:28 – 00:02, în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. Vocea României a înregistrat 6.1 puncte de rating și 22.1% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 3.6 puncte de rating și 13.0% share.

Vocea Românie
Primul LIVE din sezonul 13 Vocea României a avut momente spectaculoase, iar emisiunea a fost lider absolut de audiență

Peste 1.1 milioane de telespectatori din întreaga țară au urmărit emisiunea, iar în minutul de maximă audiență, de la 20:54, peste 1.4 milioane de români se uitau la Vocea României.

Seara a fost completată de un moment cu totul special: artistul internațional, JP Cooper, a urcat pe scena Vocea României, cu două performance-uri care au adus un plus de emoție show-ului, iar marea finală a sezonului 13 cu noroc promite noi surprize și interpretări spectaculoase.

Nu ratați ultima ediție Vocea României din acest sezon, vineri, de la 20:30, la PRO TV și, online, pe VOYO.

Descoperire areheologică importantă în Turcia. Cum este înfățișat Isus într-o frescă rară

13-12-2025 15:59

