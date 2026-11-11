Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat miercuri, despre contractul semnat de România cu Rheimetall, că nu există clauze păguboase pentru România şi este convins că verificarea lor va confirma că au fost nişte contracte semnate în mod corect pentru România, scrie News.ro.

„Nu există clauze păguboase pentru România. Am căutat, în acest mandat de premier, ca toate deciziile care au fost luate, la care am fost parte, să fie luate pentru ţara noastră, aşa cum ar fi fost luate pentru familia mea, dacă era cazul, pentru firma mea. Deci nu s-a pus problema niciunei înţelegeri care să fie perdantă pentru România”, a declarat preşedintele PNL, fostul premier Ilie Bolojan, despre contractul cu firma Rheinmetall.

Nicușor Dan a spus că nu are vreo suspiciune asupra contractelor SAFE

Bolojan a menţionat că toate clauzele sunt la dispoziţia celor care au venit şi ele asigură investiţii importante, transfer de tehnologie în România, fără de care nu poţi să ai o industrie de apărare pe teritoriul acestei ţări, a spus preşedintele PNL.

„Sunt convins că verificarea lor, şi foarte bine, să verifice de câte ori doresc, va confirma că au fost nişte contracte semnate în mod corect pentru România”, a mai spus el.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că în momentul de faţă, nu are vreo suspiciune că vreunul din contractele SAFE ar avea vreo problemă, el menţionând că a ştiut că este o sumă consistentă care, în urma discuţiilor, merge către Rheinmetall.