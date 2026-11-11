Contractul valorează 14 milioane de lei, fără TVA, și durează 19 luni, potrivit News.ro.

„Compania Naţională de Investiţii Rutiere a primit şapte oferte la contractul pentru achiziţia serviciilor de întocmire a documentaţiilor cadastrale, rapoartelor de evaluare şi asigurarea serviciilor de asistenţă şi reprezentare pentru exproprierea/ transferul imobilelor necesare proiectării şi execuţiei Drumului Expres Focşani-Brăila”, arată, miercuri, reprezentanţii CNIR, într-o postare pe Facebook.

Cele şapte oferte au fost depuse de: 1. Prometer M&G SRL; 2. Primul Meridian (Lider), Neagu-Tunea Societate Civilă de Avocaţi, Cabinet Individual de Avocat Chirilă Claudia Sorina; Birou de Mediator (Asociere); 3. Asociere Cornel&Cornel Topoexim SRL (Lider), Societate Civilă de Avocaţi Teaha&Fuzesi (Asociere); 4. Topoexim Expert (Lider), Portnoi şi Asociaţii SPARL (Asociere); 5. Acadastru Online Consult (Leader), Mondev Real Estate (Asociere); 6. Protelco (Lider), East Bridge Srl, Briciu Traian-Cornel – Cabinet De Avocat SPARL. Dragomir, Lefter, Nita şi Asociaţii, Drumaru Sebastian Mihai Cabinet de Avocat (Asociere); 7. Stereogis Proiect SRL (Leader), MS Dumitrascu şi Asociaţii - Societate civilă de avocaţi, Gherghe şi Asociaţii – Societate Civilă de Avocaţi, Geovertex (Asociere).

„Contractul pentru achiziţia serviciilor de întocmire a documentaţiilor cadastrale, rapoartelor de evaluare şi asigurarea serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectării şi execuţiei obiectivului de Drum Expres Focşani-Brăila pentru un număr total de 3.632 de imobile are o valoare de 14 milioane lei (fără TVA) şi o durată de 19 luni”, precizează conducerea CNIR.

Din totalul imobilelor vor fi expropriate 3.297 de imobile proprietate privată (8,5 milioane mp) pe teritoriul localităţilor: Slobozia Ciorăşti, Milcovul, Gologanu, Vulturu, Măicăneşti din jud. Vrancea, respectiv Salcia Tudor, Scorţaru Nou, Măxineni, Romanu, Siliştea, Vădeni şi Cazasu din jud. Brăila.

CNIR precizează că HG nr. 499/26.06.2026 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Drum Expres Focşani-Brăila, judeţele Vrancea şi Brăila, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 548 din 3 iulie.

Valoarea despăgubirilor este de aproximativ 36 de milioane de lei

Drumul Expres Focşani-Brăila este cel mai lung tronson de drum de mare viteză care va fi construit în cadrul unui singur contract şi va asigura legătura între Autostrada Moldovei Ploieşti-Paşcani (A7), Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila-Galaţi, Tulcea şi Constanţa.

Pe traseul dintre judeţele Vrancea şi Brăila sunt prevăzute 57 de structuri (poduri/viaducte) şi şase noduri rutiere (Nodul Focşani-intersecţie A7, Milcovul, Măicăneşti, Corbu, Siliştea şi nodul rutier Brăila - intersecţie Drum Expres Buzău-Brăila). De asemenea, proiectul mai include două parcări de scurtă durată şi un spaţiu de servicii prevăzut cu zonă rezervată pentru benzinărie şi spaţiu pentru comerţ/alimentaţie publică.

Constructorul este Asocierea SA&PE Construct S.R.L (Lider) - Tehnostrade S.R.L., Spedition UMB - Arcada Company SA, iar contractul are o valoare de 4,29 miliarde de lei, finanţare asigurată prin Programul Transport 2021-2027.