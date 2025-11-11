Proiect: Trotinetele electrice, reglementate strict: 25 km/h, 16 ani minim, cască și asigurare obligatorie

Proiectul, inițiat de PNL, stabilește limite clare de viteză și putere, vârste minime, cască obligatorie pe carosabil și asigurare RCA pentru orice model care circulă pe drumurile publice. „Prioritatea noastră este protejarea vieţii tuturor participanţilor la trafic”, a declarat deputatul Lucian Bode, unul dintre inițiatori, citat de news.ro.

Viteză maximă 25 km/h, motor sub 2 kW

Legea definește trotineta electrică legală astfel:

„Pe drumurile publice va fi permisă circulaţia trotinetelor electrice cu viteză maximă prin construcţie care nu depăşeşte 25 km/h şi care sunt echipate cu motor electric a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 2 kW. Trotinetele care nu corespund acestor specificaţii tehnice şi care circulă pe drumurile publice, sunt în afara legii.”

Astfel, orice model mai rapid sau mai puternic devine ilegal pe șosea.

Vârsta minimă: 16 ani pentru trotinete, 14 pentru biciclete

„Am abordat diferenţiat vârsta. Astfel, pentru trotinete electrice conducătorul trebuie să aibă vârsta de cel puţin 16 ani, iar pentru biciclete vârsta de cel puţin 14 ani”, a explicat Bode.

Cască obligatorie – cu excepție pentru self-service

„Utilizarea căştii de protecţie devine obligatorie pentru toţi utilizatorii, indiferent de vârstă, atunci când se deplasează pe partea carosabilă, cu excepţia trotinetelor electrice în regim self-service.”

Pentru trotinetele puse la dispoziție prin închiriere, utilizatorii vor bifa în aplicație:

„Introducem obligativitatea de a-şi exprima consimţământul prin intermediul aplicaţiei de închiriere, privind asumarea responsabilităţii pentru utilizarea trotinetei în lipsa căştii de protecţie.”

Asigurare RCA obligatorie – fără excepții

„Trotinetele electrice care circulă pe drumurile publice trebuie să aibă asigurare obligatorie pentru răspundere civilă în caz de pagube produse terţilor, indiferent de tipul lor. Fără excepţii! ASF va emite normele în termen de 60 de zile la data intrării în vigoare a legii.”

Interdicții și amenzi noi

Telefonul mobil interzis în timpul deplasării: „În timpul deplasării pe drumurile publice, utilizatorilor le este interzisă folosirea telefonului mobil sau a oricăror dispozitive de înregistrare/redare de texte, audio sau video care le pot distrage atenţia iar încălcarea acestei norme va duce la sancţionarea utilizatorului cu amendă.”

Alcool sau droguri: contravenție cu amendă din clasa a III-a, plus refuzul testării, care e faptă penală.

Urmează dezbaterea în plen

„Raportul dat astăzi în Comisia pentru Transporturi va fi dezbătut şi de celelalte comisii co-raportoare, sper cât mai curând, pentru a deveni lege. Ne confruntăm cu un fenomen care ia amploare în mediul urban şi pe care îl luăm foarte în serios în calitate de for legislativ. Ceea ce noi reglementăm aici va fi aplicat în stradă de către oamenii legii. De aceea, ne dorim o lege clară, care să nu lase loc la interpretări şi care să fie aplicată cu rezultate reale în beneficiul si pentru protejarea oamenilor”, a concluzionat Bode.

