Presă: Israel îl va informa pe Trump despre noi atacuri asupra Iranului

Israelul ar urma să-l anunțe pe Donald Trump asupra unor viitoare atacuri asupra Iranului, după ce Teheranul se află pe cale de a reconstrui facilitățile nucleare bombardate în vară de avioanele americane, anunță NBC News.

Preşedintele american Donald Trump urmează să fie informat de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu că orice extindere a programului de rachete balistice al Iranului reprezintă o ameninţare care ar putea necesita acţiuni rapide, a relatat sâmbătă NBC News, transmite Reuters.

Oficialii israelieni sunt îngrijoraţi că Iranul este pe cale să reconstruiască facilităţile de îmbogăţire a uraniului pe care SUA le-au bombardat în iunie şi se pregătesc să-l informeze pe Trump despre opţiunile de a ataca din nou programul de rachete, indică NBC.

Nu se știe unde își ține Iranul stocul de uraniu îmbogățit

Reuters menţionează că nu a putut verifica aceste informaţii.

Instalaţiile iraniene de îmbogăţire a uraniului au fost avariate de bombardamentele din vară, dar nu este clar în ce măsură acestea au afectat şi stocul de uraniu îmbogăţit şi nici unde ar fi acesta ascuns în prezent.

