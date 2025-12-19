Proiect de lege. Foști magistrați, militari și polițiști ar putea pierde locuințele de serviciu după pensionare

19-12-2025 | 19:26
Foști procurori, judecători, militari, polițiști și angajați din serviciile secrete, precum și urmașii lor, nu vor mai putea folosi locuințele de serviciu după ce sunt eliberați din funcție ori se pensionează.

Laura Culiță

Asta prevede un proiect de lege elaborat de Ministerul Justiției, care urmează să fie discutat în Guvern. Datele oficiale arată că aproape 200 de locuințe de serviciu sunt ocupate acum de foști angajați din aceste domenii. Și asta pentru că în multe cazuri chiriile sunt modeste, de 100-200 de lei pe lună.

Aproape 1.500 de locuințe de serviciu apar în evidențele instituțiilor din sistemul justiției, Apărării, Securității Naționale și Administrației Penitenciarelor.

Corespondent Știrile Pro TV: „Din total, 200 de locuințe de serviciu sunt ocupate de pensionari - foști judecători, procurori, militari, polițiști, angajați la SRI și STS - și de urmașii lor. Proiectul de lege inițiat de Ministerul Justiției prevede că locuințele de serviciu nu vor mai putea fi ocupate de pensionari ori de cei eliberați din aceste instituții publice și nici de urmașii lor, fiind obligați să le părăsească”.

Din expunerea de motive, care însoțește proiectul, aflăm detalii despre cum se împart locuințele de serviciu și ce chirii – mai degrabă modeste – plătesc actualii chiriași.

La nivelul fondului locativ al Ministerului Justiției și instanțelor judecătorești există 211 locuințe de serviciu, din care 53 ocupate de personalul pensionat. În cazul Ministerului Public, dintr-un total de 23 de locuințe de serviciu, 7 sunt alocate unor procurori pensionari. La Administrația Penitenciarelor sunt 178 de locuințe de serviciu, din care 88 sunt ocupate de angajați ieșiți la pensie.

Cele mai multe locuințe de serviciu apar în sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.

La Ministerul Apărării sunt 662 de locuințe de serviciu, din care 45 ocupate de pensionari și urmașii lor.

La Interne, din 380 de locuințe, 6 sunt alocate. În cazul SRI sunt 33 de locuințe de serviciu, fără să fie menționate alte informații. Iar la STS, din 8 locuințe de serviciu, 3 sunt ocupate de cadre militare în rezervă.

Tot din document reiese ce chirii plătesc titularii.

De exemplu, la STS, prin aplicarea noii legi, s-ar face o economie de 320 de lei pe lună prin eliberarea locuințelor ocupate, adică o chirie medie este de 106 lei pe lună. Iar în cazul Ministerului Justiției reiese o chirie medie lunară de 270 lei.

Cei vizați de schimbările legislației vor avea termen trei luni să elibereze locuințele de serviciu, potrivit proiectului. Pentru a intra în vigoare, prevederile trebuie să fie întâi adoptate de Guvern și votate în Parlament.

Urmează ca Guvernul să reglementeze și nivelul chiriilor, care nu au mai fost recalculate de 18 ani.

