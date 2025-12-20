Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure

Andrew Mountbatten-Windsor pare să fie surprins într-o fotografie întins peste picioarele a cinci persoane, cu capul aproape de poala unei femei, în cel mai recent set de documente publicate în legătură cu pedofilul Jeffrey Epstein.

În imaginea nedatată - care este de fapt o fotografie a unei fotografii aflate într-o ramă - Ghislaine Maxwell, condamnată pentru trafic sexual, pare să se aplece şi să zâmbească privind în jos către fostul duce, care zâmbeşte cu ochii închişi, conform The Guardian.

Un volum mare de documente, inclusiv acte din instanţă, înregistrări video şi imagini, a fost încărcat vineri seară pe site-ul Departamentului de Justiţie al SUA; utilizatorii au fost puşi într-o coadă de aşteptare, întrucât platforma a înregistrat un „volum extrem de mare de solicitări de căutare”.

Publicarea datelor a avut loc după ce adjunctul procurorului general al SUA, Todd Blanche, a declarat că „câteva sute de mii” de documente din aşa-numitele „dosare Epstein” vor fi făcute publice înainte de un termen-limită legal.

El a spus că necesitatea de a proteja victimele infractorului sexual Epstein înseamnă că alte mii de documente vor fi făcute publice în săptămânile următoare.

Obligațiile Departamentului de Justiție

Departamentul de Justiţie al SUA a fost obligat prin lege să facă publice toate dosarele legate de ancheta privind Epstein până vineri la miezul nopţii, după adoptarea Legii privind transparenţa dosarelor Epstein.

Finanţistul pedofil a fost găsit mort în celula sa dintr-o închisoare federală din Manhattan, New York, în august 2019, în timp ce aştepta procesul pentru acuzaţii de trafic sexual. Moartea sa a fost declarată sinucidere.

Printre sutele de fotografii incluse în dosare se află imagini nedatate cu Maxwell stând în faţa uşii din Downing Street 10 şi pozând alături de fostul preşedinte american Bill Clinton şi de actorul Kevin Spacey.

Purtătorul de cuvânt al lui Clinton, Angel Urena, a declarat că ancheta nu îl vizează pe fostul preşedinte: „Există două tipuri de oameni aici. Primul grup nu a ştiut nimic şi a rupt legăturile cu Epstein înainte ca infracţiunile sale să iasă la iveală. Al doilea grup a continuat relaţiile după aceea. Noi facem parte din primul grup. Nicio tergiversare din partea celor din al doilea grup nu va schimba acest lucru.”

Multe dintre fotografii şi documente sunt puternic cenzurate, ceea ce a generat critici din partea unor parlamentari americani şi a avocaţilor victimelor lui Epstein.

Thomas Massie, congresman republican care a susţinut legea ce a forţat publicarea documentelor, a declarat: „Din păcate, publicarea documentelor de astăzi de către procurorul general Pam Bondi şi adjunctul său Todd Blanche nu respectă nici spiritul, nici litera legii pe care Donald Trump a semnat-o în urmă cu doar 30 de zile.”

Acuzații grave și negări ferme

Mountbatten-Windsor s-a confruntat cu acuzaţii - pe care le neagă cu vehemenţă - potrivit cărora ar fi agresat sexual o adolescentă, Virginia Giuffre, după ce aceasta a fost traficată de Epstein.

El i-a plătit milioane de dolari lui Giuffre, o femeie despre care a susţinut că nu a întâlnit-o niciodată, pentru a soluţiona amiabil o acţiune civilă pentru agresiune sexuală, în 2022.

Zeci de mii de documente legate de Epstein şi de fosta sa parteneră, Maxwell, au fost deja făcute publice prin procese civile şi penale în Statele Unite.

Publicarea vine după ce un nou lot de imagini din proprietatea lui Epstein a fost făcut public joi de către democraţi.

Un total de 68 de imagini au fost publicate online joi, inclusiv fotografii cu miliardarul Bill Gates pozând alături de femei ale căror feţe au fost cenzurate, precum şi cu filosoful Noam Chomsky la bordul avionului privat al lui Epstein.

Cel mai recent lot urmează altora publicate săptămâna trecută din proprietatea lui Epstein, inclusiv o fotografie cu Mountbatten-Windsor stând alături de fondatorul Microsoft, Gates.

Retragerea din viața publică

Mountbatten-Windsor s-a retras din îndatoririle regale în 2019, după interviul său dezastruos acordat emisiunii Newsnight, însă publicarea memoriilor postume ale lui Giuffre şi publicarea de către guvernul SUA a documentelor din proprietatea lui Epstein au adus un nou val de atenţie asupra relaţiei sale cu finanţistul.

Aceasta a dus la decizia regelui de a-i retrage oficial fratelui său compromis atât titulatura de Alteţă Regală (HRH), cât şi titlul de prinţ.

Politicieni americani l-au criticat pe fostul prinţ pentru „tăcerea” sa, după ce a ratat luna trecută termenul-limită pentru a răspunde solicitării lor de a acorda un interviu despre Epstein.

