Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure

Stiri externe
20-12-2025 | 07:09
Andrew Mountbatten-Windsor în dosarele Epstein
Profimedia

Andrew Mountbatten-Windsor pare să fie surprins într-o fotografie întins peste picioarele a cinci persoane, cu capul aproape de poala unei femei, în cel mai recent set de documente publicate în legătură cu pedofilul Jeffrey Epstein.

autor
Mihaela Ivăncică

În imaginea nedatată - care este de fapt o fotografie a unei fotografii aflate într-o ramă - Ghislaine Maxwell, condamnată pentru trafic sexual, pare să se aplece şi să zâmbească privind în jos către fostul duce, care zâmbeşte cu ochii închişi, conform The Guardian.

Un volum mare de documente, inclusiv acte din instanţă, înregistrări video şi imagini, a fost încărcat vineri seară pe site-ul Departamentului de Justiţie al SUA; utilizatorii au fost puşi într-o coadă de aşteptare, întrucât platforma a înregistrat un „volum extrem de mare de solicitări de căutare”.

Publicarea datelor a avut loc după ce adjunctul procurorului general al SUA, Todd Blanche, a declarat că „câteva sute de mii” de documente din aşa-numitele „dosare Epstein” vor fi făcute publice înainte de un termen-limită legal.

El a spus că necesitatea de a proteja victimele infractorului sexual Epstein înseamnă că alte mii de documente vor fi făcute publice în săptămânile următoare.

Citește și
Dosarul Epstein
Dosarul Epstein: Democraţii au publicat fotografii cu Donald Trump înconjurat de femei. Ce personalități mai apar în imagini

Obligațiile Departamentului de Justiție

Departamentul de Justiţie al SUA a fost obligat prin lege să facă publice toate dosarele legate de ancheta privind Epstein până vineri la miezul nopţii, după adoptarea Legii privind transparenţa dosarelor Epstein.

Finanţistul pedofil a fost găsit mort în celula sa dintr-o închisoare federală din Manhattan, New York, în august 2019, în timp ce aştepta procesul pentru acuzaţii de trafic sexual. Moartea sa a fost declarată sinucidere.

Printre sutele de fotografii incluse în dosare se află imagini nedatate cu Maxwell stând în faţa uşii din Downing Street 10 şi pozând alături de fostul preşedinte american Bill Clinton şi de actorul Kevin Spacey.

Purtătorul de cuvânt al lui Clinton, Angel Urena, a declarat că ancheta nu îl vizează pe fostul preşedinte: „Există două tipuri de oameni aici. Primul grup nu a ştiut nimic şi a rupt legăturile cu Epstein înainte ca infracţiunile sale să iasă la iveală. Al doilea grup a continuat relaţiile după aceea. Noi facem parte din primul grup. Nicio tergiversare din partea celor din al doilea grup nu va schimba acest lucru.”

Multe dintre fotografii şi documente sunt puternic cenzurate, ceea ce a generat critici din partea unor parlamentari americani şi a avocaţilor victimelor lui Epstein.

Thomas Massie, congresman republican care a susţinut legea ce a forţat publicarea documentelor, a declarat: „Din păcate, publicarea documentelor de astăzi de către procurorul general Pam Bondi şi adjunctul său Todd Blanche nu respectă nici spiritul, nici litera legii pe care Donald Trump a semnat-o în urmă cu doar 30 de zile.”

Acuzații grave și negări ferme

Mountbatten-Windsor s-a confruntat cu acuzaţii - pe care le neagă cu vehemenţă - potrivit cărora ar fi agresat sexual o adolescentă, Virginia Giuffre, după ce aceasta a fost traficată de Epstein.

El i-a plătit milioane de dolari lui Giuffre, o femeie despre care a susţinut că nu a întâlnit-o niciodată, pentru a soluţiona amiabil o acţiune civilă pentru agresiune sexuală, în 2022.

Zeci de mii de documente legate de Epstein şi de fosta sa parteneră, Maxwell, au fost deja făcute publice prin procese civile şi penale în Statele Unite.

Publicarea vine după ce un nou lot de imagini din proprietatea lui Epstein a fost făcut public joi de către democraţi.

Un total de 68 de imagini au fost publicate online joi, inclusiv fotografii cu miliardarul Bill Gates pozând alături de femei ale căror feţe au fost cenzurate, precum şi cu filosoful Noam Chomsky la bordul avionului privat al lui Epstein.

Cel mai recent lot urmează altora publicate săptămâna trecută din proprietatea lui Epstein, inclusiv o fotografie cu Mountbatten-Windsor stând alături de fondatorul Microsoft, Gates.

Retragerea din viața publică

Mountbatten-Windsor s-a retras din îndatoririle regale în 2019, după interviul său dezastruos acordat emisiunii Newsnight, însă publicarea memoriilor postume ale lui Giuffre şi publicarea de către guvernul SUA a documentelor din proprietatea lui Epstein au adus un nou val de atenţie asupra relaţiei sale cu finanţistul.

Aceasta a dus la decizia regelui de a-i retrage oficial fratelui său compromis atât titulatura de Alteţă Regală (HRH), cât şi titlul de prinţ.

Politicieni americani l-au criticat pe fostul prinţ pentru „tăcerea” sa, după ce a ratat luna trecută termenul-limită pentru a răspunde solicitării lor de a acorda un interviu despre Epstein.

Proiect de lege. Foști magistrați, militari și polițiști ar putea pierde locuințele de serviciu după pensionare

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, Jeffrey Epstein, documente, pedofilie,

Dată publicare: 20-12-2025 07:00

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
Democrații au publicat 68 de noi fotografii din „dosarul Epstein”. Imagini incredibile cu Bill Gates și alte personalități
Stiri externe
Democrații au publicat 68 de noi fotografii din „dosarul Epstein”. Imagini incredibile cu Bill Gates și alte personalități

Aleşi democraţi din Congresul american au publicat joi 68 de noi imagini legate de Jeffrey Epstein, cu o zi înaintea datei limită a publicării de către Guvernul lui Donald Trump a documentelor pe care le deţine despre infractorul sexual mort în detenţie.

Dosarul Epstein: Democraţii au publicat fotografii cu Donald Trump înconjurat de femei. Ce personalități mai apar în imagini
Stiri externe
Dosarul Epstein: Democraţii au publicat fotografii cu Donald Trump înconjurat de femei. Ce personalități mai apar în imagini

Democraţii din Camera Reprezentanţilor a SUA au publicat vineri noi fotografii legate de cazul pedofilului miliardar Jeffrey Epstein, dintre care unele îl arată pe preşedintele Donald Trump împreună cu mai multe femei, relatează Reuters şi EFE.

Un judecător a ridicat secretul judiciar asupra dosarului Epstein din Florida. Documentele vizate de publicare
Stiri externe
Un judecător a ridicat secretul judiciar asupra dosarului Epstein din Florida. Documentele vizate de publicare

Un judecător federal american a ordonat, vineri, ridicarea secretului judiciar asupra procedurii împotriva lui Jeffrey Epstein în Florida, unde acesta fusese condamnat în 2008 la o pedeapsă cu închisoarea, informează AFP. 

Fotografii și filmări de pe insula lui Jeffrey Epstein, făcute publice de congresmenii democrați din SUA
Stiri externe
Fotografii și filmări de pe insula lui Jeffrey Epstein, făcute publice de congresmenii democrați din SUA

Membri democrați ai Congresului SUA au publicat fotografii și înregistrări video de pe insula și din reședința lui Jeffrey Epstein, aflate în centrul acuzațiilor de exploatare sexuală.

Documente făcute publice de democrați susțin că Trump ar fi știut despre abuzurile lui Epstein. Reacția Casei Albe
Stiri externe
Documente făcute publice de democrați susțin că Trump ar fi știut despre abuzurile lui Epstein. Reacția Casei Albe

Jeffrey Epstein a afirmat că Donald Trump "ştia despre fete", într-un email din 2019 atribuit omului de afaceri new-yorkez decedat la închisoare în acelaşi an şi dat publicităţii de parlamentari democraţi, informează miercuri AFP.

Recomandări
”Aceasta este suma de bani europeni pe care o așteptăm să intre în contul României”. Anunțul ministrului Proiectelor Europene
Stiri Economice
”Aceasta este suma de bani europeni pe care o așteptăm să intre în contul României”. Anunțul ministrului Proiectelor Europene

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat că a fost depusă cea de-a patra cerere de plată din PNRR, în valoare de peste 2.62 miliarde de euro.  

Atac rusesc cu rachetă balistică în Odesa. Șapte persoane au murit, iar 15 au fost rănite în zona portuară
Stiri externe
Atac rusesc cu rachetă balistică în Odesa. Șapte persoane au murit, iar 15 au fost rănite în zona portuară

Un atac lansat de Rusia cu o rachetă balistică a făcut şapte morţi şi 15 răniţi în regiunea ucraineană Odesa, la Marea Neagră, a anunţat vineri guvernatorul local, adăugând că atacul a vizat infrastructurile portuare, notează AFP.

 

Finala Vocea României 2025 a fost câștigată de Alessia Pop din echipa lui Tudor Chirilă
Stiri Mondene
Finala Vocea României 2025 a fost câștigată de Alessia Pop din echipa lui Tudor Chirilă

Marea Finală Vocea României sezonul 13 a avut loc vineri, 19 decembrie, iar marele premiu de 100.000 de euro a fost câștigat de Alessia Pop, din echipa lui Tudor Chirilă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 19 Decembrie 2025

52:24

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Decembrie 2025

01:50:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28