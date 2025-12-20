Rusia a pus capăt acordului militar încheiat cu România în 1994

20-12-2025 | 15:33
ion iliescu summit osce 1994
Federația Rusă a pus capăt acordurile militare bilaterale încheiate în anii 90 cu 11 țări, printre care și cel încheiat cu România în martie 1994. Au fost, de asemenea, reziliate acordurile parafate cu state precum Germania, Marea Britanie și Polonia.

 

autor
Cristian Anton

Prim-ministrul rus Mihail Mișustin a semnat un decret prin care instruiește Ministerul Apărării să pună capăt unei serii de acorduri militare cu 11 națiuni precum Germania, Marea Britanie, Polonia, România și Bulgaria, marcând o schimbare semnificativă în relațiile de apărare ale Moscovei cu țările NATO, scrie Novinite.

Ordinul legal a fost făcut public pe portalul oficial al guvernului rus pentru acte de reglementare.

Decretul specifică încetarea mai multor acorduri bilaterale de apărare, cum ar fi pactul dintre Ministerul Apărării din Rusia și Ministerul Apărării din Germania, semnat inițial la Moscova pe 13 aprilie 1993, și un acord similar cu Ministerul Apărării Naționale din Polonia din 7 iulie 1993.

Acordurile de cooperare cu Norvegia, semnate pe 15 decembrie 1995, sunt, de asemenea, afectate.

harta negocieri
Putin cere retragerea completă a armatei ucrainene până la Odesa. Rusia ar ajunge astfel la granița cu România

Acordul militar dintre România și Rusia, încheiat în 1994

Printre acordurile suplimentare reziliate se numără cele cu România (28 martie 1994), Danemarca (8 septembrie 1994), Regatul Unit (18 martie 1997), Olanda (18 iunie 1997), Croația (18 decembrie 1998), Belgia (19 decembrie 2001) și Republica Cehă (16 aprilie 2002), reflectând o reducere amplă a colaborărilor formale de apărare ale Rusiei cu aliații occidentali, potrivit TASS.

Acordul militar dintre România și Rusia din martie 1994 a fost semnat de președinții de atunci Ion Iliescu și Boris Elțîn.

Bulgaria rămâne un punct cheie în acest context, precizează Novinite. În 1992, Moscova și Sofia au semnat un Tratat de Relații Prietenoase și Cooperare, care a pus bazele relațiilor bilaterale de după Războiul Rece.

Acest tratat, semnat pe 4 august, a permis ambelor țări să urmărească proiecte comune, inclusiv în sectorul apărării. Prin încheierea actuală a acordurilor, Moscova semnalează o abatere de la cadrele de cooperare militară de lungă durată cu Bulgaria și celelalte țări NATO incluse pe listă.

Putin condiționează pacea de cedări teritoriale ale Ucrainei, înaintea negocierilor de la Miami

Etichete: Rusia, romania, acord, militar, reziliere,

Dată publicare: 20-12-2025 15:33

