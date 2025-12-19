Ce a făcut românca moartă în Tenerife chiar înainte să plece în vacanță. Ana și Victor au fost onorați post-mortem

Stiri actuale
19-12-2025 | 19:11
×
Codul embed a fost copiat

Cei doi români care și-au pierdut viața la începutul lunii, în Tenerife, au fost onorați post-mortem de Departamentul pentru Situații de Urgență.

autor
Robert Hoară

Ana și Victor au trăit mereu pentru ceilalți, au fost voluntari „Habitat for Humanity” și de-a lungul vieții au ajutat mii de oameni mai puțin norocoși să obțină un adăpost.

Ultimul gest de iubire al Anei

Chiar înainte să plece în Tenerife, Ana și-a lăsat apartamentul unei femei și fetiței ei, victime ale violenței domestice, care nu mai aveau unde să stea. Ana și Victor au plecat prea devreme din această lume, dar au lăsat în urmă vieți schimbate în bine.

În semn de recunoștință pentru întreaga activitate, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, i-a premiat post-mortem pe Ana și Victor. Cei doi au fost implicați de-a lungul anilor în acțiuni comune cu DSU, de la sprijin pentru refugiați la intervenții în zone afectate de dezastre.

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență: „Fie că vorbim de refugiați, fie că vorbim de Broșteni, fie că vorbim de evacuarea copiilor din Gaza, Habitat este unul dintre partenerii noștri cu care am lucrat și cu care lucrăm foarte bine. Pentru noi pierderea lor este una tragică și tristă, inclusiv pentru familiile lor.”

Citește și
tenerife
Doi români au murit în Tenerife după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală. „Cea mai mare tragedie în ultimii 15 ani”

Ana și Victor au fost doi dintre oamenii care au ales, zi de zi, să schimbe vieți. Împreună cu echipa Habitat for Humanity România au muncit ani la rând pentru cei mai vulnerabili: familii rămase fără case, refugiați din calea războiului, victime ale dezastrelor naturale sau ale violenței domestice.

Ana avea două fete de 7 și 14 ani, care au aflat cu durere că mama lor nu va mai ajunge acasă. Colegii spun că era un model pentru ele.

Sprijin neobosit pentru cei loviți de soartă

Ana s-a implicat mereu să-i ajute pe cei loviți de soartă – de la refugiații din Ucraina și Gaza, până la cei care și-au pierdut casele în inundații sau recent, în explozia din cartierul Rahova.

A iubit natura, muntele și competiția, dar mai ales oamenii. Ultimul ei gest a fost, din nou, pentru alții: și-a oferit apartamentul unei mame singure și copilului ei, fără adăpost.

Victor a fost omul din spatele miilor de voluntari Habitat. Organizator desăvârșit, calm și cald, a transformat șantierele în comunități și voluntariatul într-o experiență care schimbă oameni.

Andreea Dobre, reprezentant Habitat for Humanity România: „Pentru întreaga noastră echipă este încă un șoc, amândoi erau persoane extrem de implicate, spunem noi că erau inima și sufletul organizației noastre, pentru că erau pe teren alături de familii, alături de voluntari, de refugiați.”

Ana și Victor și-au pierdut viața în Tenerife, după ce un val uriaș a măturat piscina naturală în care se aflau. Victor a murit pe loc, iar Ana la o zi distanță, chiar de ziua ei de naștere.

Cei doi vor fi înmormântați pe 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului.

Vladimir Putin, discurs de final de an în fața națiunii. „Rusia nu crede că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace”

Sursa: Pro TV

Etichete: Spania, romani, Tenerife, decese,

Dată publicare: 19-12-2025 19:05

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
Cum s-a petrecut tragedia din Tenerife în care doi români și-au pierdut viața. Turiștii au ignorat steagul roșu
Stiri actuale
Cum s-a petrecut tragedia din Tenerife în care doi români și-au pierdut viața. Turiștii au ignorat steagul roșu

Doi români au murit în insula Tenerife, după ce un val uriaș a măturat o piscină naturală în care se aflau mai mulți turiști.

Doi români au murit în Tenerife după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală. „Cea mai mare tragedie în ultimii 15 ani”
Stiri actuale
Doi români au murit în Tenerife după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală. „Cea mai mare tragedie în ultimii 15 ani”

Doi români au murit în insula Tenerife, după ce un val uriaș a măturat o piscină naturală în care se aflau mai mulți turiști. Pe unii i-au salvat pompierii, cu elicopterul, pe alții i-au căutat toată noaptea.

Oameni morți după ce au fost luați de valuri uriașe, pe diguri din Tenerife. Imaginile sunt șocante
Stiri externe
Oameni morți după ce au fost luați de valuri uriașe, pe diguri din Tenerife. Imaginile sunt șocante

În Spania, 3 oameni au murit și alți 15 au fost răniți în Tenerife, din cauza valurilor neașteptat de mari care au lovit mai multe zone de coastă de pe insula turistică din Spania.  

Tenerife, insula vulcanică a Canarelor. Vacanță și aventură într-o destinație de vis în Spania
Stiri Turism
Tenerife, insula vulcanică a Canarelor. Vacanță și aventură într-o destinație de vis în Spania

Tenerife, cea mai mare insulă a arhipelagului Canare, impresionează prin peisajele vulcanice spectaculoase, plajele însorite și numeroasele oportunități de aventură, fiind una dintre cele mai îndrăgite destinații din Spania.

Creatura marină rară, numită „demonul negru”, care le-a ieșit în cale unor cercetători în timpul unei expediții în Tenerife
Stiri Diverse
Creatura marină rară, numită „demonul negru”, care le-a ieșit în cale unor cercetători în timpul unei expediții în Tenerife

O întâlnire neașteptată a avut loc în adâncuri, pe coasta din Tenerife, acolo unde oamenii de știință au dat peste un pește rar, numit „demonul negru”, scrie Daily Mail.

Recomandări
Oficial. Guvernul a lansat în dezbatere publică majorarea salariului minim. Cât va câștiga statul în plus de la patroni
Stiri Politice
Oficial. Guvernul a lansat în dezbatere publică majorarea salariului minim. Cât va câștiga statul în plus de la patroni

Începând cu 1 iulie 2026, salariul minim brut va fi majorat la 4.325 de lei lunar, potrivit unui document publicat, vineri, de Guvernul României.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, îl sfidează din nou pe Ilie Bolojan: ”Nu ştiu ce are în cap când spune aceste lucruri”
Stiri Politice
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, îl sfidează din nou pe Ilie Bolojan: ”Nu ştiu ce are în cap când spune aceste lucruri”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că PSD ar vota din nou o moţiune împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, chiar dacă PNL acuză încălcarea protocolului coaliției de guvernare dintre PSD, PNL, USR și UDMR.   

Vladimir Putin, mesaj către Occident: Rusia nu va ataca o altă ţară dacă îi sunt respectate interesele
Stiri externe
Vladimir Putin, mesaj către Occident: Rusia nu va ataca o altă ţară dacă îi sunt respectate interesele

Economia Rusiei va creşte cu doar 1% în 2025, al patrulea an al războiului din Ucraina, a recunoscut vineri preşedintele rus, Vladimir Putin, în timpul intervenţiei sale în faţa presei şi a cetăţenilor, transmisă în direct la televiziune.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 19 Decembrie 2025

56:44

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Decembrie 2025

01:50:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28