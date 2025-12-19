Ce a făcut românca moartă în Tenerife chiar înainte să plece în vacanță. Ana și Victor au fost onorați post-mortem

Cei doi români care și-au pierdut viața la începutul lunii, în Tenerife, au fost onorați post-mortem de Departamentul pentru Situații de Urgență.

Ana și Victor au trăit mereu pentru ceilalți, au fost voluntari „Habitat for Humanity” și de-a lungul vieții au ajutat mii de oameni mai puțin norocoși să obțină un adăpost.

Ultimul gest de iubire al Anei

Chiar înainte să plece în Tenerife, Ana și-a lăsat apartamentul unei femei și fetiței ei, victime ale violenței domestice, care nu mai aveau unde să stea. Ana și Victor au plecat prea devreme din această lume, dar au lăsat în urmă vieți schimbate în bine.

În semn de recunoștință pentru întreaga activitate, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, i-a premiat post-mortem pe Ana și Victor. Cei doi au fost implicați de-a lungul anilor în acțiuni comune cu DSU, de la sprijin pentru refugiați la intervenții în zone afectate de dezastre.

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență: „Fie că vorbim de refugiați, fie că vorbim de Broșteni, fie că vorbim de evacuarea copiilor din Gaza, Habitat este unul dintre partenerii noștri cu care am lucrat și cu care lucrăm foarte bine. Pentru noi pierderea lor este una tragică și tristă, inclusiv pentru familiile lor.”

Ana și Victor au fost doi dintre oamenii care au ales, zi de zi, să schimbe vieți. Împreună cu echipa Habitat for Humanity România au muncit ani la rând pentru cei mai vulnerabili: familii rămase fără case, refugiați din calea războiului, victime ale dezastrelor naturale sau ale violenței domestice.

Ana avea două fete de 7 și 14 ani, care au aflat cu durere că mama lor nu va mai ajunge acasă. Colegii spun că era un model pentru ele.

Sprijin neobosit pentru cei loviți de soartă

Ana s-a implicat mereu să-i ajute pe cei loviți de soartă – de la refugiații din Ucraina și Gaza, până la cei care și-au pierdut casele în inundații sau recent, în explozia din cartierul Rahova.

A iubit natura, muntele și competiția, dar mai ales oamenii. Ultimul ei gest a fost, din nou, pentru alții: și-a oferit apartamentul unei mame singure și copilului ei, fără adăpost.

Victor a fost omul din spatele miilor de voluntari Habitat. Organizator desăvârșit, calm și cald, a transformat șantierele în comunități și voluntariatul într-o experiență care schimbă oameni.

Andreea Dobre, reprezentant Habitat for Humanity România: „Pentru întreaga noastră echipă este încă un șoc, amândoi erau persoane extrem de implicate, spunem noi că erau inima și sufletul organizației noastre, pentru că erau pe teren alături de familii, alături de voluntari, de refugiați.”

Ana și Victor și-au pierdut viața în Tenerife, după ce un val uriaș a măturat piscina naturală în care se aflau. Victor a murit pe loc, iar Ana la o zi distanță, chiar de ziua ei de naștere.

Cei doi vor fi înmormântați pe 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













