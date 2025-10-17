Copil accidentat de o trotinetă electrică pe trecerea de pietoni, în Eforie Nord

Un copil de 6 ani a fost rănit după ce, în timp ce traversa strada pe trecerea pentru pietoni, vineri, la Eforie Nord, a fost accidentat de un bărbat care circula cu o trotinetă electrică, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.

Conform sursei citate, poliţiştii Serviciului Siguranţă Rutieră au fost sesizaţi, în jurul orei 08.00, cu privire la producerea unui accident rutier, în Eforie Nord.

„Din primele cercetări a reieşit faptul că un bărbat, de 37 de ani, a condus o trotinetă electrică pe strada Mihail Kogălniceanu din localitatea Eforie Nord, pe sensul opus (stradă cu sens unic), iar când a ajuns la marcajul pietonal din zona intersecţiei cu strada I.G. Duca, ar fi accidentat un minor, de 6 ani, care s-ar fi angajat în traversarea străzii pe marcajul pietonal, din stânga utilizatorului de trotinetă", se arată în comunicatul transmis de IPJ.

În urma impactului, copilul a suferit diverse vătămări corporale.

Poliţiştii au deschis în acest caz un dosar de cercetare penală.

