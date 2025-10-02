O minoră de 6 ani, accidentată de o mașină în Constanța. Fetița ar fi traversat strada pe trotinetă, printr-un loc nepermis

O minoră de 6 ani, care a încercat joi să traverseze cu trotineta o stradă din municipiul Constanţa, a fost rănită, fiind accidentată de o autoutilitară, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).

Poliţiştii Serviciului Siguranţă Rutieră au fost sesizaţi, joi după-amiază, cu privire la producerea unui accident rutier, în municipiul Constanţa, conform sursei citate.

„Din primele verificări a reieşit faptul că un bărbat, de 55 de ani, a condus o autoutilitară pe strada Caraiman din municipiul Constanţa şi, ajungând la intersecţia cu bulevardul 1 Mai, a accidentat o minoră, de 6 ani, care s-ar fi angajat în traversarea străzii, prin loc nepermis, în timp ce s-ar fi aflat pe trotinetă. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a minorei", reiese din comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Cercetările poliţiştilor în acest caz sunt în derulare.

Miercuri seară, un copil de 6 ani, care ar fi traversat pista pentru biciclete fără să se asigure, pe un bulevard din municipiul Constanţa, a fost accident de o tânără de 25 de ani care circula cu trotineta electrică, poliţiştii deschizând un dosar penal.

