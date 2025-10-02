O minoră de 6 ani, accidentată de o mașină în Constanța. Fetița ar fi traversat strada pe trotinetă, printr-un loc nepermis

Stiri actuale
02-10-2025 | 20:55
trotineta electrica
iStock

O minoră de 6 ani, care a încercat joi să traverseze cu trotineta o stradă din municipiul Constanţa, a fost rănită, fiind accidentată de o autoutilitară, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).

autor
Sabrina Saghin

Poliţiştii Serviciului Siguranţă Rutieră au fost sesizaţi, joi după-amiază, cu privire la producerea unui accident rutier, în municipiul Constanţa, conform sursei citate.

„Din primele verificări a reieşit faptul că un bărbat, de 55 de ani, a condus o autoutilitară pe strada Caraiman din municipiul Constanţa şi, ajungând la intersecţia cu bulevardul 1 Mai, a accidentat o minoră, de 6 ani, care s-ar fi angajat în traversarea străzii, prin loc nepermis, în timp ce s-ar fi aflat pe trotinetă. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a minorei", reiese din comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Cercetările poliţiştilor în acest caz sunt în derulare.

Miercuri seară, un copil de 6 ani, care ar fi traversat pista pentru biciclete fără să se asigure, pe un bulevard din municipiul Constanţa, a fost accident de o tânără de 25 de ani care circula cu trotineta electrică, poliţiştii deschizând un dosar penal.

Citește și
accident trecere bt
Două eleve lovite de un șofer, pe o trecere de pietoni din Dorohoi. Impactul cumplit a fost surprins pe camere

Sursa: Agerpres

Etichete: accident, trotineta electrica, minoră,

Dată publicare: 02-10-2025 20:55

Citește și...
Un tânăr rănit grav într-un accident în Corbu a fost găsit după ce telefonul său a sunat singur la 112
Stiri actuale
Un tânăr rănit grav într-un accident în Corbu a fost găsit după ce telefonul său a sunat singur la 112

Un tânăr de aproape 20 de ani a fost găsit în comă după ce s-a răsturnat cu autoturismul, joi, pe DJ 226 la ieşirea din localitatea Corbu. Pompierii din Constanța au intervenit în urma primirii unui apel fără legătură de voce.

Două eleve lovite de un șofer, pe o trecere de pietoni din Dorohoi. Impactul cumplit a fost surprins pe camere
Stiri actuale
Două eleve lovite de un șofer, pe o trecere de pietoni din Dorohoi. Impactul cumplit a fost surprins pe camere

Accident șocant la Dorohoi, în județul Botoșani. Două eleve au fost lovite de o mașină pe trecerea de pietoni.

Mașină lovită de tren, în Vaslui. Trei dintre pasageri au fost răniți
Stiri actuale
Mașină lovită de tren, în Vaslui. Trei dintre pasageri au fost răniți

Grav accident, luni dimineață, în județul Vaslui. Un autoturism în care se aflau patru bărbați a fost lovit în plin de un tren Regio, la trecerea peste calea ferată.

Recomandări
Șoferii ar putea licita pentru plăcuțele personalizate. Înmatricularea mașinilor ar putea ajunge și la 5.000 de euro
Stiri actuale
Șoferii ar putea licita pentru plăcuțele personalizate. Înmatricularea mașinilor ar putea ajunge și la 5.000 de euro

Șoferii ar putea în curând să liciteze pentru numere de înmatriculare personalizate, asta prevede un proiect depus în Parlament. Ar fi combinații de maximum cinci caractere - cifre și litere.

Avizul pentru ATI-ul de la Spitalul „Sf. Maria” Iaşi a fost emis ilegal. Ministrul Sănătății: „În secție se intra ca în gară”
Stiri actuale
Avizul pentru ATI-ul de la Spitalul „Sf. Maria” Iaşi a fost emis ilegal. Ministrul Sănătății: „În secție se intra ca în gară”

Raportul Corpului de control cu privire la cazul de la Spitalul "Sf Maria" din Iaşi va fi trimis Parchetului General, a anunţat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, joi, într-o conferinţă de presă.

Zeci de membri ai clanului Butoane, ridicați de mascați. Și-ar fi obligat chiar și soțiile să se prostitueze în străinătate
Stiri Justitie
Zeci de membri ai clanului Butoane, ridicați de mascați. Și-ar fi obligat chiar și soțiile să se prostitueze în străinătate

Una dintre cele mai temute rețele de traficanți de persoane din România a intrat în vizorul procurorilor DIICOT. Zeci de membri ai clanului Butoane din Giurgiu au fost ridicați din casele lor pentru a da explicații într-o anchetă de proporții.

