Fum la subsolul Spitalului Județean Alba Iulia. ISU a activat Planul Roșu de Intervenție

20-12-2025 | 18:23
Un incendiu a izbucnit sâmbătă seară la subsolul Spitalului Județean din Alba Iulia. A fost activat planul roșu, însă pacienții nu au fost evacuați.

 

Aura Trif

ISU Alba anunţă că, sâmbătă seară, a fost activat planul roşu de intervenţie în urma unui apel care anunţa un incendiu izbucnit la subsolul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba.

Pacienții nu au fost evacuați

La faţa locului au fost trimise trei autospeciale de stingere cu apă si spumă, o autoscară, un echipaj de descarcerare, o autospecială de prim ajutor medical.

„Incendiul se manifesta cu degajare de fum de la un corp de neon aflat într-o boxaa la subsolul Spitalului. La momentul de faţă, nu se impune evacuarea persoanelor din spital”, anunţă ISU Alba.

Sursa citată precizează că, la ora transmiterii acestei ştiri, a fost dezactivat planul roşu de intervenţie, iar pompierii intervin pentru localizarea si stingerea incendiului.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 20-12-2025 18:23

Doi japonezi, soţ şi soţie, au murit după ce au rămas blocaţi într-o cameră de saună privată care a luat foc luni la Tokyo, informează BBC.com.

 

