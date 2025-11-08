Proiect: Medicii care răspândesc informaţii false ar putea fi sancţionaţi disciplinar. Măsura vizează protejarea pacienţilor

08-11-2025 | 15:16
Medicii care răspândesc în spaţiul public informaţii false sau contrare dovezilor ştiinţifice ar putea fi sancţionaţi disciplinar, potrivit unei iniţiative legislative depuse de parlamentarii USR Remus Negoi şi Adrian Wiener.

Proiectul are scopul de a proteja sănătatea publică şi de a întări răspunderea profesională în rândul cadrelor medicale.

”În ultimii ani, s-a constatat o creştere alarmantă a cazurilor în care unii medici, beneficiind de autoritatea şi credibilitatea conferite de statutul lor profesional, au răspândit informaţii false sau înşelătoare pe reţelele sociale, dar şi în întâlniri ori conferinţe organizate. Această conduită a avut efecte negative importante asupra sănătăţii publice, manifestate prin scăderea ratei vaccinării, adoptarea unor tratamente ineficiente sau chiar periculoase, precum şi prin diminuarea încrederii cetăţenilor în actul medical şi în recomandările profesioniştilor din domeniu”, declară senatorul USR Remus Negoi, potrivit unui comunicat oficial.

Cum pot fi sancţionaţi medicii

Potrivit iniţiativei USR, medicii pot fi sancţionaţi cu interdicţia de a exercita profesia între o lună şi un an, la prima abatere, respectiv cu retragerea calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România, la a doua abatere.

”Respectul pentru ştiinţă şi adevăr salvează vieţi. Medicul are o datorie nu doar faţă de pacientul din faţa sa, ci şi faţă de întreaga societate. Când un medic răspândeşte informaţii false, consecinţele pot fi devastatoare. Acest proiect nu este o pedeapsă, ci un scut pentru sănătatea publică”, a declarat deputatul USR Adrian Wiener, medic şi secretar al Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaţilor.

Iniţiativa modifică Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi introduce un nou alineat: „Răspândirea, de către un medic, în spaţiul public, prin orice mijloace, a unor informaţii false sau contrare dovezilor ştiinţifice recunoscute la nivel naţional şi internaţional, care pot pune în pericol sănătatea publică, se va sancţiona cu interdicţia de a exercita profesia ori anumite activităţi medicale pe o perioadă de la o lună la un an, la prima abatere, conform prevederilor alin. (1) litera e) ale art. 455, şi cu retragerea calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România, la a doua abatere, conform prevederilor alin. (1) litera d) ale art. 455”.

