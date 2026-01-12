Cine era bărbatul care a murit într-un autobuz plin cu oameni care l-au ignorat, în Sibiu. Șoferul l-a găsit inconștient

Un bărbat a murit într-un autobuz cu aproximativ 50 de pasageri, în Sibiu, fără ca vreunul să îi sară în ajutor. O singură persoană a sunat la 112, dar a coborât imediat după și nu a dat amănunte.

Șoferul l-a descoperit inconștient la capăt de linie și a chemat zadarnic echipajele de urgență. Omul de 43 de ani nu a mai putut fi salvat.

În ultima sa zi de viață, Lucian a mers la serviciu. Era în tura de noapte, dar se simțea foarte rău și, după o discuție cu colegii, le-ar fi promis că merge la doctor, după ce trece pe acasă să își schimbe hainele.

A urcat în autobuzul 111, care pornește din zona industrială a orașului, în jurul orei 22 și 46 de minute, după cum indică graficul curselor. Pe drum, a leșinat. Pasagerul care călătorea lângă el a sunat la 112 chiar înainte de a coborî din autobuz, a anunțat că un bărbat pare inconștient, dar n-a putut da mai multe informații.

După alte 6 stații, la capăt de linie, șoferul vehiculului l-a descoperit pe Lucian fără puls, pe scaun. I-a întrebat pe călătorii rămași de ce nu l-au anunțat.

Șoferul autobuzului: „Au zis - ne-am gândit că te vei opri cu mașina în stație și noi nu mai avem cu ce ajunge acasă. Inclusiv cel care a sunat după Mihai Viteazu, după ce a sunat la 112, a coborât frumos. N-a pus mâna să-l miște sau să vadă ce se întâmplă cu el când a dat capul pe spate.”

Alături de Lucian, în autobuz au călătorit în jur de 50 de persoane, potrivit șoferului. În fața și în spatele lui se aflau oameni, iar pe scaunul de lângă, bărbatul care a făcut apelul de urgență. Unii ar fi știut la ce stație coboară de obicei bărbatul și au observat că nu a reacționat când aceasta a trecut. Echipajul de urgență ajuns la fața locului nu l-a mai putut salva.

Psihologul Mihai Copăceanu explică lipsa de reacție a oamenilor: „Cu cât avem mai multe persoane într-un loc unde este un incident sau un accident, cu atât responsabilitatea se diluează. Fiecare crede că altcineva este de vină.”

Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, pentru a lămuri împrejurările decesului.

