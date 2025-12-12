Proiect de lege: Animalele ar putea fi recunoscute drept „ființe vii”. „E minunat să ai așa un suflet lângă tine”

Animalele fac parte din familie, și nu doar pentru că simțim asta. În unele țări, acest lucru este prevăzut chiar în lege.

La noi, un proiect depus în parlament, care dorește să schimbe statutul animalelor în ființe vii este un prim pas, care ne aduce mai aproape de legislația europeană. În Spania, de exemplu, câinii, pisicile, dar și alte animale domestice au un statut special.

Pufu este de 13 ani personajul principal în familia lui.

Îngrijirea animalelor de companie

Bărbat: „El se plimbă și eu strâng. Necesită o atenție mai mare, mănâncă de două ori pe zi, doar carne, și are premiile lui, bețișoarele lui după fiecare patrulare."

Și pe Teo l-am întâlnit în parc. Pentru că vremea nu era teribilă, stăpâna l-a îmbrăcat cu o haină care îi scoate în evidență culoarea blănii.

Femeie: „Este bun, este foarte iubitor. E minunat să ai așa un suflet lângă tine.”

Reporter: „Îl considerați parte din familie?”

Femeie: „Ooo. Da, este. Cel mai important membru al familiei."

Corespondent Știrile PRO TV: „La o simplă plimbare în parc este imposibil să nu ne întâlnim cu cel puțin un câine alături de stăpân și asta pentru că românii sunt mari iubitori de animale. Doar în Capitală sunt aproape 300 de mii de câini cu stăpân, iar în toată țara numărul lor trece de 5 milioane. Suntem mari iubitori și de pisici. Ultimele statistici arată că în 48% dintre gospodăriile din România există cel puțin o felină."

Animalele au devenit, mai ales la oraș, parte din familie. Le alegem cea mai bună mâncare, le tratăm afecțiunile, petrecem timp cu ele, în unele cazuri inclusiv concediile.

Proiect legislativ pentru recunoașterea animalelor ca ființe vii

De curând a fost depus în parlament un proiect care prevede recunoașterea animalelor ca ființe vii, și nu ca bunuri ale stăpânilor.

Denisa Drumea, Protecția Animalelor Ilfov: „Vă pot da exemplu un caz, în România, în urmă cu doi ani de zile. Am salvat și am preluat animale ce erau maltratate și, în urma unei sentințe definitive, pentru că ele au fost recunoscute ca bunuri și nu ființe, au fost înapoiate proprietarei și, din păcate, după doi ani se repeta acest lucru.”

Iar această prevedere va putea aduce schimbări inclusiv în instanțe, când trebuie să decidă cu cine rămâne animalul de companie atunci când proprietarii divorțează. Acest lucru se întâmplă deja în Spania, în urma unei modificări legislative. Instanța poate să decidă custodia unui animal în caz de divorț, vizite pentru partenerul care nu mai locuiește cu el și protecție clară împotriva abuzurilor.

Și țări precum Franța, Belgia, Germania, Austria, Portugalia sau Elveția recunosc prin lege animalele ca ființe simțitoare.

