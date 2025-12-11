Trafic închis pe A2 după ce resturi de animale sacrificate au fost împrăștiate pe carosabil mai mulți kilometri

Circulaţia rutieră a fost închisă temporar pe autostrada A2, în noaptea de miercuri spre joi, între kilometrii 160 - 192, pe sensul către Constanţa, din cauza unor resturi de animale provenite în urma sacrificării, căzute dintr-un autovehicul.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Dobrogea", autorităţile au fost anunţate că pe autostrada A2 sunt leşuri de oi, la faţa locului deplasându-se o autospecială de la Detaşamentul Cernavodă. Pe carosabil au fost găsite resturi de animale rezultate în urma sacrificării, circulaţia fiind închisă temporar începând cu ora 23:15 şi deviată pe DN 3.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa a informat că lucrătorii IPJ au fost sesizaţi că pe autostrada A2, între kilometrii 160 şi 192, pe partea carosabilă s-ar afla resturi de origine animală, existând riscul producerii unor evenimente rutiere.

"Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, au semnalizat zona, au dispus măsuri de restricţionare şi dirijare a traficului rutier şi au acţionat pentru înlăturarea pericolului privind siguranţa participanţilor la trafic", se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

În urma verificărilor făcute a fost depistat conducătorul unui ansamblu de vehicule care transporta subproduse de origine animală, fără a fi luate măsurile necesare pentru prevenirea împrăştierii acestora pe carosabil.

Cercetările au fost preluate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Infracţionalităţii de Mediu, în vederea stabilirii împrejurărilor în care era efectuat transportul şi luării măsurilor legale ce se impun.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că se estimează reluarea normală a traficului după ora 07:30.

