Cum a murit femeia din comuna vasluiană, sfâșiată de câini. Primarul susține că nu a primi sesizări, deci nu există câini

Descoperire înfiorătoare într-o comună din județul Vaslui. Trupul unei femei de 83 de ani a fost găsit sfârtecat de animale, într-o zonă cu vegetație, puțin frecventată de localnici.

Vecinii susțin că ar fi fost atacată și sfâșiată de o haită de câini fără stăpân.

Oamenii povestesc că, de-a lungul timpului, au făcut zeci de plângeri, însă nimeni nu a luat nici o măsură.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

Tragedia a avut loc în comuna Bunești-Averești din județul Vaslui. Femeia de 83 de ani mergea la o rudă, aflată la un kilometru distanță de casa ei. Afara, însă, ploua, așa că s-a abătut de la drumul principal.

Femeia a luat-o pe scurtătură și a coborât pe un drum pustiu. În doar câteva minute o haită de câini ar fi atacat-o, spun localnicii. Cadavrul a fost găsit înainte lăsarea întunericului.

Martor: "Am văzut o pungă cu o sticlă, niște borcane și un picior. M-am speriat."

Îngroziți, localnicii au sunat la 112, însă pentru biata femeie era prea târziu. Trupul ei era pur și simplu sfâșiat.

Dan Ungureanu, SAJ Vaslui: "Pacienta a fost găsită fără activitate cardio-respiratorie și cu semnele morții deja instalate. Există suspiciunea unei agresiuni animale."

Rudă a victimei: "De ce a venit pe acolo, nu pot să-mi dau seama. Cum să nu-mi pare rău, atât mai aveam și eu aici cu care să mă înțeleg".

Localnic: "Chiar eu, personal, am văzut opt câini, deci, umblând. Am atras atenția în nenumărate rânduri, am făcut petiție pentru câini. Ne e frică. Când se întunecă, deja nimeni nu mai iese.”

Unii dintre consilierii locali îi susțin pe săteni, dar spun că nu au nici o putere fără implicarea celorlalte autorități.

Ion Constantin Ifteme, consilier local comuna Bunești-Averești: "Ei zic că nu sunt câini. Oare și acum tot așa o să mintă că nu sunt câini? S-a propus în ședință. S-a transmis mai departe la prefectură, dar zero fapte."

Anchetatorii așteaptă rezultatul medicilor legiști, pentru afla cum s-a produs tragedia.

Purtător de cuvânt IPJ Vaslui: ”În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă."

Contactat de Știrile PRO TV, primarul comunei a declarat că nu a primit niciodată vreo sesizare privind existența câinilor vagabonzi în localitate. Și că, prin urmare, crede că aceștia ... nu există.

