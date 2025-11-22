O femeie din Vaslui a murit după ce ar fi fost sfâşiată de câini. Poliţiştii au deschis un dosar penal

22-11-2025 | 21:13
O femeie în vârstă de 85 de ani a fost găsită decedată, sâmbătă, în localitatea Plopi, comuna vasluiană Buneşti-Avereşti, existând suspiciunea că aceasta ar fi fost sfâşiată de câini.

Mihaela Ivăncică

"În această seară a fost trimisă o ambulanţă B2 în localitatea Plopi pentru o femeie în vârstă de 85 de ani care a fost găsită inconştientă în loc public. Echipajul medical ajuns acolo a găsit victima fără semne vitale şi cu semnele morţii deja instalate. Prezenta o plagă de mari dimensiuni la nivelul membrului superior drept cu amputaţia antebraţului. Segmentul amputat nu a putut fi găsit. La acest moment, cauza morţii nu este cunoscută, dar sătenii suspectează că victima ar fi putut fi agresată de mai mulţi câini vagabonzi care sunt prezenţi în zona respectivă în mod constant", a declarat purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui, Daniel Ungureanu.

Poliţiştii au deschis un dosar de cercetare penală pentru ucidere din culpă, urmând să stabilească în ce împrejurări s-a produs evenimentul. 

Aliații Ucrainei din Europa, Canada și Japonia sunt îngrijorați din cauza planului de pace al SUA pentru Ucraina

Sursa: Agerpres

