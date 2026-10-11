"Autostrada Sibiu - Piteşti (#A1), secţiunea 2: a fost străpunsă astăzi şi cea de-a doua galerie (264 m) a tunelului Boiţa 1! Practic, constructorii turci ai asocierii Mapa - Cengiz au finalizat străpungerea ambelor galerii ale tunelului Boiţa 1, după ce prima galerie (247 m) fusese străpunsă pe 20 iulie 2026. Urmează realizarea cămăşuielii interioare a celor două galerii ale acestui tunel, la care lucrările au ajuns acum la un stadiu fizic de 45,11%", a scris, duminică, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, lucrările continuă şi la tunelurile Balota şi Robeşti, de pe aceeaşi secţiune a autostrăzii.

Stadiul lucrărilor la Balota și Robești

"În şantier se lucrează la alte două tuneluri: tunelul Balota (500 m): excavaţii şi cămăşuială exterioară; stadiul fizic a ajuns la 13,69%; tunelul Robeşti (900 m): ambele galerii au fost străpunse, iar stadiul fizic a ajuns la 39,48%. În prezent se execută hidroizolaţia şi căptuşeala interioară", a precizat directorul general al CNAIR.

Pe întregul şantier al secţiunii Boiţa - Cornetu sunt mobilizaţi peste 700 de muncitori şi 162 de utilaje, iar stadiul fizic general al lucrărilor este de aproximativ 16%.

"Pe întregul şantier al Secţiunii 2 (Boiţa - Cornetu) sunt mobilizaţi 708 de muncitori şi 162 de utilaje, iar stadiul fizic general este de aproximativ 16%. În lipsa Acordului de Mediu revizuit şi a Autorizaţiilor de Construire pe întreg şantierul, constructorii pot derula doar aproximativ 45% din totalul lucrărilor prevăzute în contract. CNAIR a depus documentaţia necesară la ANMAP (Agenţiei Naţionale pentru Mediu şi Arii Protejate, n.r.) pe 12 august 2026. Din această cauză, activităţile sunt concentrate la tunelurile, viaductele, terasamentele şi lucrările de consolidare de pe sectoarele pentru care a fost emisă Autorizaţie de Construire", a explicat Pistol.

Secţiunea Boiţa - Cornetu are o lungime de 31,33 kilometri, iar contractul pentru realizarea lucrărilor este în valoare de 4,25 miliarde de lei, fără TVA.

"Pe traseul Secţiunii 2 (31,33 km) se vor construi 7 tuneluri, prin tehnologia NATM (Noua Metodă Austriacă), care foloseşte rezistenţa naturală a masivului stâncos pentru susţinerea tunelului, prin torcretare, bulonare şi stabilizare. Contractul, în valoare de 4,25 miliarde de lei (fără TVA), este finanţat prin Programul Transport (#PT)", a mai transmis directorul general al CNAIR.