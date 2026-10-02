Șoferul unui Porsche prins cu 312 km/h pe o autostradă din Franța ar putea scăpa nepedepsit. Care ar fi motivul

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Un Porsche 911 a fost înregistrat cu 312 km/h pe o autostradă din Franța, într-un caz care a atras atenția presei europene. 

autor
Mihaela Ivăncică

Nu există un record oficial pentru astfel de viteze, însă mai multe surse susțin că performanța ar putea reprezenta un nou record neoficial în Franța, relatează Ouest France.

Șoferul, cetățean străin, a rămas fără permis, iar autoturismul a fost imobilizat de autorități. Pentru a putea părăsi locul, acesta a trebuit să depună o garanție de 1.500 de euro, urmând să se prezinte ulterior în fața instanței.

Potrivit Europe 1, la volan se afla un elvețian în vârstă de 48 de ani, director executiv. Procesul este așteptat să aibă loc în februarie 2027.

Pentru că a depășit limita legală cu 182 km/h, șoferul riscă până la trei luni de închisoare, o amendă de 3.750 de euro și confiscarea mașinii.

Radarul, posibilul punct slab al dosarului

Cazul ar putea avea însă o întorsătură neașteptată. Un avocat specializat în legislația rutieră, citat de Caradisiac, susține că apărarea ar putea pune sub semnul întrebării chiar validitatea măsurătorii radarului.

Jean-François Changeur, avocat: „Majoritatea radarelor mai vechi sunt certificate pentru viteze de până la 250 km/h, iar, din câte știu, cele mai moderne sisteme sunt certificate doar pentru viteze de până la 300 km/h. Din punct de vedere juridic, ar trebui, prin urmare, să fie destul de ușor să fie contestată legalitatea acestei măsurători.”

Asta înseamnă că viteza de 312 km/h ar putea depăși limita pentru care anumite radare mobile sunt certificate. Dacă acest lucru se confirmă, apărarea ar putea contesta în instanță valoarea înregistrată de aparat.

Există un precedent în Belgia

Nu ar fi prima dată când o măsurătoare la viteze extreme ajunge să fie pusă sub semnul întrebării. În 2021, în Belgia, un șofer înregistrat cu 306 km/h a scăpat de acuzații după ce a contestat măsurătoarea radarului, invocând limitele de certificare ale aparatului.

În cazul șoferului elvețian, instanța va trebui să stabilească dacă valoarea de 312 km/h a fost înregistrată de un aparat omologat și dacă măsurătoarea poate fi considerată validă la o asemenea viteză.

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Sursa: Ouest France

Etichete: viteza, radar, Franta, sofer,

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