Cristian Pistol spune că după finalizarea acestora, dar şi a lucrărilor la secţiunile cuprinse între Nădăşelu şi Zimbor (30,6 km), se va putea circula continuu pe o distanţă de 155 km de autostradă între Poarta Sălajului şi Târgu Mureş, potrivit News.ro.

„Autostrada Transilvania (A3): lucrările la viaductele de pe secţiunile Nădăşelu - Mihăieşti şi Mihăieşti - Zimbor au ajuns la un stadiu fizic de 86%! După finalizarea lucrărilor la cele două viaducte şi la secţiunile cuprinse între Nădăşelu şi Zimbor (30,6 km), se va circula continuu pe 155 km de autostradă între Poarta Sălajului şi Târgu Mureş", arată, vineri, Cristian Pistol într-o postare pe Facebook.

La Viaductul Topa Mică (2 km), asocierea de antreprenori turci şi români (Ozaltin - Ilgaz - Visio Construct) a finalizat placa de suprabetonare şi a început montarea hidroizolaţiei. Pasul următor constituie continuarea lucrărilor la structura rutieră şi montarea parapetului de protecţie şi sistemele ITS.

În acelaşi timp, la Viaductul Nădăşelu (1,2 km) s-a finalizat montarea grinzilor şi se lucrează la placa de suprabetonare. Urmează lucrările de hidroizolaţie şi la sistemul rutier, montarea parapetului de protecţie, racordarea cu terasamentele şi montajul sistemelor ITS.

„Structura în consolă echilibrată de la Nădăşelu, precum şi lucrările la riglele de coronament, la dispozitivele antiseismice şi la aparatele de reazem au fost finalizate. În şantier sunt mobilizaţi 320 de muncitori şi 176 de utilaje, resursele fiind adaptate etapei de finalizare", precizează Cristian Pistol.

Valoarea contractului se ridică la 995 de milioane de lei (fără TVA), fondurile fiind asigurate prin Programul Transport (#PT) 2021-2027.

„Autostrada Transilvania (#A3) va prelua fluxurile majore de trafic internaţional, interregional şi de mărfuri din zona de nord-vest a României", precizează oficialul CNAIR.