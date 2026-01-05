Partidul AUR solicită declararea anului 2026 drept ”Anul Americii în România” și anunță că va ”acționa în consecință”

05-01-2026 | 13:15
George Simion, AUR
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) vrea ca autoritățile să declare anul 2026 drept „Anul Americii în România”, ”în contextul aniversării a 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii”.

Cristian Matei

Potrivit unui comunicat de presă al AUR, anul 2026 reprezintă un ”moment istoric de importanță globală”.

”Statele Unite ale Americii marchează un sfert de mileniu de existență ca națiune construită pe valori fundamentale precum libertatea, suveranitatea, credința, democrația și libertatea de expresie – valori care au influențat decisiv evoluția lumii moderne și care rămân esențiale pentru viitorul Europei și al României”, susțin reprezentanții AUR.

Mai mult, aceștia afirmă că anul 2026 este marcat nu doar de această aniversare, ci și de ”rolul determinant jucat de Statele Unite ale Americii în arhitectura globală de securitate și libertate”.

Sub conducerea președintelui Donald Trump, considerat în 2026 cel mai important lider politic la nivel global, influența americană s-a făcut resimțită atât pe scena internațională, cât și în relația cu Uniunea Europeană. Deciziile politice, strategice și economice ale administrației americane au avut un impact direct asupra direcției geopolitice a Europei, asupra securității continentului și asupra apărării valorilor democratice într-un context internațional tot mai instabil”, afirmă AUR.

Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, George Simion, Dominic Fritz
Autoritatea Electorală Permanentă a dat partidelor, în luna decembrie, aproape 20 milioane de lei, sub formă de subvenții

”În același timp, indiferent de decizia autorităților statului român, Alianța pentru Unirea Românilor anunță public că: AUR va declara anul 2026 drept „Anul SUA în România” și va acționa în consecință.

AUR va organiza, susține și promova pe tot parcursul anului 2026:
• conferințe și dezbateri publice;
• evenimente culturale și comemorative;
• inițiative educaționale dedicate tinerilor;
• acțiuni de diplomație publică și dialog româno-american.” - se mai arată în comunicat.

Trump vrea să facă Venezuela „măreață din nou”, dar după propriile condiții. Hegseth: „A dat dovadă de leadership american”

Sursa: Pro TV

Etichete: SUA, aur,

Dată publicare: 05-01-2026 13:15

