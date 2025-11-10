Un profesor din Brașov ar fi trimis mesaje indecente unui elev de 15 ani. Cum a fost prins

10-11-2025 | 17:29
Un profesor suplinitor de la un liceu din județul Brașov este vizat de acuzații grave. Ar fi ademenit un elev de 15 ani și i-ar fi trimis mesaje indecente și fotografii cu un conținut pornografic explicit.

Ana Maria Barbu

Minorul a acceptat întâlnirea, dar a mers însoțit de un adult în făța căruia profesorul și-ar fi recunoscut fapta. Inspectoratul școlar și cei din conducerea unității de învățământ fac verificări.

Cazul a ieșit la iveală după ce băiatul de 15 ani s-a confesat unei persoane publice care se autointitulează pe internet „Justițiarul de Berceni”.

Acesta din urmă l-a însoțit pe elev la întâlnirea cu profesorul. Pus în fața mesajelor și a fotografiilor indecente pe care copilul le primise, cadrul didactic a negat inițial că el le-ar fi trimis. Dar și-a schimbat atitudinea când a aflat că urmează să vină poliția.

Alexandru Constandachi, Justițiarul de Berceni: „Elevul m-a sesizat împreună cu încă un coleg de-al său, mi-au explicat că dânsul le-a fost profesor în trecut. În urma conversațiilor domnul profesor a început să facă propuneri sexuale, a trimis materiale pornografice cu dânsul”.

Poliția a anunțat că face cercetări în acest caz dar nu a menționat care sunt infracțiunile de care este suspectat profesorul.

Corespondent PRO TV: „Profesorul de limbi străine nu a dorit să stea de vorbă cu noi ca să își spună punctul de vedere”.

Cazul este și în atenția Inspectoratului Școlar, iar conducerea liceului a anunțat că va face propriile verificări.

Valentin Bucur, Inspectoratul Școlar Județean Brașov:În momentul de față am înțeles că poliția a discutat cu profesorul respectiv, că telefonul lui se află deja la poliție pentru cercetări”.

Isabela Bolog, directoarea liceului: O să demarăm și noi o procedură internă de a analiza ceea ce s-a întâmplat și ce urmează să se întâmple pe parcurs”.

Bărbatul vizat de anchetă este cadru didactic suplinitor și de șase ani predă franceza și engleză la un liceul din Predeal. În trecut a mai avut ore și la un colegiu din Brașov.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 10-11-2025 17:29

