China condamnă public atacul SUA în Venezuela, dar îl studiază în detaliu pentru cazul Taiwan. ”Operațiune de manual”

Stiri externe
05-01-2026 | 13:09
taiwan china
Shutterstock

China a condamnat public atacul american în Venezuela și capturarea lui Nicolas Maduro, dar studiază în detaliu operațiunea, despre care experții militari de la Beijing spun că a fost ”de manual”. Ca inspirație pentru o virtuală invazie a Taiwanului.

autor
Cristian Anton

Va privi Beijingul capturarea lui Maduro din Venezuela de către SUA ca o lecție despre cum să invadeze Taiwan?, se întreabă South China Morning Post (SCMP).

Analiștii din China spun acum că operațiunea americană ar trebui să servească drept avertisment pentru forțele separatiste din Taiwan în urma exercițiilor efectuate de Armata Chinei (PLA) care vizează conducerea insulei.

Capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro de către SUA va fi studiată îndeaproape de Beijing, care și-a semnalat capacitatea de a viza conducerea Taiwanului în cadrul ultimelor exerciții PLA din apropierea insulei, potrivit analiștilor.

Operațiunea efectuată sâmbătă de trupele de elită Delta Force a Armatei SUA, principala unitate de misiuni speciale a Statelor Unite, a fost descrisă de analiștii chinezi ca un atac „de manual”, cu precizie ridicată și pierderi minime.

Citește și
Maduro
China cere eliberarea imediată a lui Maduro. Beijingul acuză SUA de încălcarea dreptului internațional

Chinezii recunosc: Operațiunea militară a SUA în Venezuela a fost ”extrem de rafinată”

Planificarea și execuția au fost extrem de rafinate”, a declarat Fu Qianshao, un analist chinez în aviație.

Operațiunea împotriva lui Maduro și-a atins obiectivul și a demonstrat o abordare sistematică, cu o colectare extinsă de informații și utilizarea diferitelor platforme pentru neutralizarea sistemelor de apărare prin război electronic și atacuri aeriene”, a adăugat expertul chinez.

Peste 150 de aeronave militare, inclusiv drone, avioane de vânătoare și bombardiere, au fost desfășurate pentru a distruge apărarea aeriană a Venezuelei, creând o cale clară pentru elicopterele care transportă forțele de operațiuni speciale americane să se apropie de complexul lui Maduro, potrivit oficialilor americani.

Misiunea a implicat și operațiuni cibernetice care au întrerupt alimentarea cu energie electrică în mari părți din Caracas. Aceasta a urmat lunilor de repetiții intense, culegere de informații și consolidare a forțelor armate în regiune, inclusiv poziționarea portavionului USS Gerald R. Ford și a altor câteva nave de război în Caraibe.

Administrația Trump anunță că preluarea Venezuelei e doar începutul. „America își poate proiecta voința oriunde, oricând”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: SUA, China, venezuela, manual, operatiuni militare,

Dată publicare: 05-01-2026 13:09

Articol recomandat de sport.ro
„Merită să-ți sacrifici copilăria pentru o medalie?” Fosta gimnastă, Monica Roșu, a răspuns fără ezitare, la Poveștile Sport.ro
„Merită să-ți sacrifici copilăria pentru o medalie?” Fosta gimnastă, Monica Roșu, a răspuns fără ezitare, la Poveștile Sport.ro
Citește și...
Analiză. Pământul celor trei imperii: SUA ia Americile, Rusia vrea Europa de Est, China va desena harta Asiei
Stiri externe
Analiză. Pământul celor trei imperii: SUA ia Americile, Rusia vrea Europa de Est, China va desena harta Asiei

Trump nu mai încalcă regulile – le demolează, cu consecințe mult dincolo de Caracas. Pământul devine tărâmul celor 3 imperii, scenariu pe care The Guardian îl strecoară într-un editorial: SUA ia Americile, Rusia ocupă Europa de Est, China va primi Asia.  

China cere eliberarea imediată a lui Maduro. Beijingul acuză SUA de încălcarea dreptului internațional
Stiri externe
China cere eliberarea imediată a lui Maduro. Beijingul acuză SUA de încălcarea dreptului internațional

Ministerul chinez al Afacerilor Externe a declarat, duminică dimineaţă, că Statele Unite ar trebui să-i elibereze imediat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro şi pe soţia sa, Cilia Flores, şi să rezolve situaţia din Venezuela prin dialog şi negocieri.

China este cel mai mare consumator de petrol al Venezuelei. Trump a anunțat ce va urma
Stiri externe
China este cel mai mare consumator de petrol al Venezuelei. Trump a anunțat ce va urma

Venezuela va continua livrările de petrol către China, dar exporturile vor fi gestionate de acum de către SUA, scrie presa chineză. Beijingul este principalul client al țițeiului din Venezuela.

Prima reacție a Chinei după ce SUA au atacat Venezuela și l-au capturat pe Maduro. Beijingul folosește un limbaj neobișnuit
Stiri externe
Prima reacție a Chinei după ce SUA au atacat Venezuela și l-au capturat pe Maduro. Beijingul folosește un limbaj neobișnuit

Beijingul s-a declarat "profund şocat" de atacurile militare americane împotriva Venezuelei şi de capturarea preşedintelui Nicolas Maduro, denunţând "comportamentul hegemonic" al Statelor Unite, relatează AFP.

Xi Jinping anunță în discursul de Anul Nou ce va face China în Taiwan: ”Reunificarea țării este de neoprit”
Stiri externe
Xi Jinping anunță în discursul de Anul Nou ce va face China în Taiwan: ”Reunificarea țării este de neoprit”

Preşedintele chinez Xi Jinping a declarat miercuri că reunificarea ţării este "de neoprit", într-un discurs de Anul Nou adresat naţiunii, la scurt timp după ce Beijingul a anunţat încheierea exerciţiilor militare din jurul Taiwanului.

 

Recomandări
ANALIZĂ. Dacă Venezuela devine o putere în producția de petrol, cu ajutorul SUA, Rusia ar avea mult de pierdut
Stiri Economice
ANALIZĂ. Dacă Venezuela devine o putere în producția de petrol, cu ajutorul SUA, Rusia ar avea mult de pierdut

Planul președintelui Donald Trump de a prelua controlul asupra industriei petroliere din Venezuela și de a cere companiilor americane să o revitalizeze nu va avea, cel mai probabil, un impact semnificativ imediat asupra prețurilor petrolului.

Rogobete: Avem de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem. Cifrele de şcolarizare au scăpat de sub control
Stiri actuale
Rogobete: Avem de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem. Cifrele de şcolarizare au scăpat de sub control

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat duminică seară că sistemul de rezidenţiat trebuie regândit, deoarece numărul rezidenţilor este de trei ori mai mare decât locurile disponibile în sistemul medical românesc.

Comandament de iarnă convocat la MAI, la ora 14.00. Guvernul analizează măsuri pentru gestionarea vremii severe
Stiri actuale
Comandament de iarnă convocat la MAI, la ora 14.00. Guvernul analizează măsuri pentru gestionarea vremii severe

Guvernul acționează pentru limitarea efectelor vremii severe și coordonează intervențiile locale pentru ninsoare și viscol. Comandamentul de iarnă a fost convocat luni la MAI, cu vicepremierul Marian Neacșu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 04 Ianuarie 2026

31:12

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28