China condamnă public atacul SUA în Venezuela, dar îl studiază în detaliu pentru cazul Taiwan. ”Operațiune de manual”

China a condamnat public atacul american în Venezuela și capturarea lui Nicolas Maduro, dar studiază în detaliu operațiunea, despre care experții militari de la Beijing spun că a fost ”de manual”. Ca inspirație pentru o virtuală invazie a Taiwanului.

Va privi Beijingul capturarea lui Maduro din Venezuela de către SUA ca o lecție despre cum să invadeze Taiwan?, se întreabă South China Morning Post (SCMP).

Analiștii din China spun acum că operațiunea americană ar trebui să servească drept avertisment pentru forțele separatiste din Taiwan în urma exercițiilor efectuate de Armata Chinei (PLA) care vizează conducerea insulei.

Capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro de către SUA va fi studiată îndeaproape de Beijing, care și-a semnalat capacitatea de a viza conducerea Taiwanului în cadrul ultimelor exerciții PLA din apropierea insulei, potrivit analiștilor.

Operațiunea efectuată sâmbătă de trupele de elită Delta Force a Armatei SUA, principala unitate de misiuni speciale a Statelor Unite, a fost descrisă de analiștii chinezi ca un atac „de manual”, cu precizie ridicată și pierderi minime.

Chinezii recunosc: Operațiunea militară a SUA în Venezuela a fost ”extrem de rafinată”

„Planificarea și execuția au fost extrem de rafinate”, a declarat Fu Qianshao, un analist chinez în aviație.

„Operațiunea împotriva lui Maduro și-a atins obiectivul și a demonstrat o abordare sistematică, cu o colectare extinsă de informații și utilizarea diferitelor platforme pentru neutralizarea sistemelor de apărare prin război electronic și atacuri aeriene”, a adăugat expertul chinez.

Peste 150 de aeronave militare, inclusiv drone, avioane de vânătoare și bombardiere, au fost desfășurate pentru a distruge apărarea aeriană a Venezuelei, creând o cale clară pentru elicopterele care transportă forțele de operațiuni speciale americane să se apropie de complexul lui Maduro, potrivit oficialilor americani.

Misiunea a implicat și operațiuni cibernetice care au întrerupt alimentarea cu energie electrică în mari părți din Caracas. Aceasta a urmat lunilor de repetiții intense, culegere de informații și consolidare a forțelor armate în regiune, inclusiv poziționarea portavionului USS Gerald R. Ford și a altor câteva nave de război în Caraibe.

