Un profesor de religie din Buzău ar fi racolat minori în scopuri sexuale și ar fi schimbat mesaje cu o elevă

Un profesor de religie de la o şcoală din judeţul Buzău, care ocupa şi funcţia de director adjunct al unităţii de învăţământ respective, este cercetat într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de racolare a minorilor în scopuri sexuale.

Cercetările în dosar sunt efectuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău.

"La nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău a fost înregistrat un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de racolare a minorilor în scopuri sexuale (...). La acest moment cercetările vizează clarificarea naturii relaţiilor existente între un cadru profesoral şi una dintre elevele minore ale şcolii unde acesta îşi desfăşoară activitatea didactică. În continuare, organele judiciare procedează la completarea probatoriului, cu scopul clarificării situaţiei de fapt (...), pentru a se stabili dacă sunt îndeplinite condiţiile de tipicitate pentru tragerea la răspundere a persoanei cercetate", prim-procurorul delegat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău, Alin-Ionuţ Atanasie.

Profesorul a fost demis din funcţia de director adjunct

După începerea anchetei penale, Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Buzău a decis demiterea profesorului din funcţia de director adjunct, pe care o ocupa cu delegaţie.



"Pe data de 13 noiembrie am primit o înştiinţare de la Poliţia Municipiului Buzău, prin care ni se aducea la cunoştinţă că s-a deschis un dosar penal (...) privind racolarea unor minori în scopuri sexuale. Consiliul de administraţie al ISJ Buzău s-a întrunit şi a hotărât să demită persoana respectivă (...), este vorba de directorul adjunct (...) şi atunci a trebuit de urgenţă să îl demitem", a declarat inspectorul şcolar general adjunct al ISJ Buzău, Dan Popescu.

Potrivit acestuia, ancheta ar fi fost demarată în urma sesizării făcute de mama unei eleve.

"Este profesor de religie. Ştiu că este o anchetă în curs. Din informaţiile pe care le avem noi, ar fi fost vorba doar de nişte mesaje între domnul profesor şi un minor de clasa a opta, fetiţă. (...) Mămica a sesizat organele de poliţie că ar fi descoperit în telefon anumite interacţiuni cu domnul profesor", a spus reprezentantul ISJ Buzău.

Dan Popescu a precizat că instituţia de învăţământ a luat hotărârea să schimbe profesorul de la clasa în care învaţă eleva respectivă, dar cadrul didactic nu s-a mai prezentat la ore, fiind în concediu medical.

