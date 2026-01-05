Manchester United l-a demis pe antrenorul Ruben Amorim, după 14 luni. Darren Fletcher preia interimar echipa

05-01-2026 | 13:13
Ruben Amorim
Manchester United l-a demis pe antrenorul Ruben Amorim, iar Darren Fletcher va prelua conducerea echipei pentru meciul de miercuri din Premier League împotriva lui Burnley.

La mai puţin de 24 de ore, United a anunţat că Amorim „şi-a părăsit funcţia de antrenor principal al Manchester United” după 14 luni la cârma echipei.

„Având în vedere că Manchester United se află pe locul şase în Premier League, conducerea clubului a luat cu regret decizia că este momentul potrivit pentru o schimbare”, a declarat United.

„Acest lucru va oferi echipei cea mai bună şansă de a obţine cel mai bun rezultat posibil în Premier League. Clubul doreşte să-i mulţumească lui Ruben pentru contribuţia sa şi îi urează mult succes în viitor”, a precizat United.

Surse au declarat pentru BBC Sport că clubul a considerat că nu au existat dovezi suficiente de evoluţie sau progres în acest sezon sub conducerea lui Amorim.

25 din 63 de meciuri, câștigate

Antrenorul în vârstă de 40 de ani a fost numit în noiembrie 2024 şi a câştigat 25 din cele 63 de meciuri pe care le-a condus la cârma „Diavolilor Roşii”.

Mandatul de 14 luni al lui Amorim este cel mai scurt mandat al unui antrenor permanent la United de când David Moyes a fost demis după doar opt luni de la preluarea funcţiei, în 2014.

Ultima ieşire a lui Amorim, după egalul de la Leeds, în care a declarat că s-a alăturat echipei United pentru a fi managerul acesteia, nu antrenorul principal, a venit după două săptămâni de comentarii subtile în declaraţiile sale pentru presă, îndreptate către conducerea clubului.

În ajunul Crăciunului, el a declarat că pentru a juca „perfectul 3-4-3, trebuie să cheltuim mulţi bani - încep să înţeleg că acest lucru nu se va întâmpla”, iar câteva zile mai târziu a vorbit despre importanţa găsirii unui „compromis” între el şi Wilcox.

Starea lui de spirit, în special în conferinţa de presă dinaintea meciului cu Leeds, a fost vizibil diferită şi rece în comparaţie cu ceea ce era obişnuit contingentul săptămânal de jurnalişti, iar acest lucru a continuat până la comentariile sale explozive după egalul 1-1 de pe Elland Road.

