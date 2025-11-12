Mărturia studenților despre profesorul din Iași demis pentru viol. „El a încuiat ușa și mai departe s-a întâmplat”

Stiri Educatie
12-11-2025 | 20:18
×
Codul embed a fost copiat

Un profesor universitar din Iași a fost concediat după ce Comisia de Etică a instituției a stabilit că ar fi violat o studentă chiar în biroul său.

autor
Iulia Ciuhu

Agresiunile sexuale ale bărbatului de 57 de ani ar fi continuat și pe holuri, unde au fost surprinse de camerele de supraveghere. Poliția a deschis un dosar penal.

Profesorul preda, de 25 de ani, mai multe discipline la Universitatea de Științele Vieții din Iași, inclusiv „Etică și integritate academică".

Victima - studentă în anul patru acum - a povestit că bărbatul ar fi violat-o pe 9 iulie, după o restanță. El ar fi chemat-o în birou și ar fi agresat-o.

Colegă a victimei:Era toată plânsă și transpirată și am luat-o afară, plângea și tremura. S-a panicat, nici nu a conștientizat ceea ce s-a întâmplat. El a încuiat ușa și mai departe s-a întâmplat abuzul sexual."

Citește și
Daniel David
Șeful Educației crede că „noua logică curriculară” va duce la reducerea analfabetismului funcțional peste patru ani

Abuzurile au continuat și în noul an universitar. În două rânduri, profesorul a întâlnit-o pe fată pe holuri, a atins-o în mod nepotrivit și a sărutat-o. Scenele au fost surprinse de camerele de supraveghere montate în instituție.

Vasile Stoleru, prorector: „Toți membrii au votat pentru destituirea cadrului didactic din universitate. E vorba de abuz, viol. Camerele de supraveghere de pe zona culoarului, unde are biroul, au înregistrat ceea ce studentă a declarat. Atingeri, sărutat studentă, luat în brațe, chiar pe hol."

Student: „Nu cred că exista un curs cu el fără să facă macar o glumă proastă despre cineva sau cu conotație sexuală”.

Studentă: „Ne-a spus că ar prefera să folosim telefoanele în scopuri sexuale, acasă, decât la ora lui”.

Poliția face cercetări pentru viol.

Adina Ciobanu, purtător de cuvânt, IPJ Iași: „După finalizarea examenului, ar fi invitat-o în biroul său, unde, contrar voinței sale, ar fi forțat-o să întrețină un raport sexual."

Profesorul poate ataca la Ministerul Educației hotărârea universității. Contactat de echipa Știrile PRO TV pentru a formula un punct de vedere acesta a închis telefonul.

Sorin Grindeanu: Suntem la mâna CSM. Dacă nu adoptăm rapid reforma pensiilor magistraților, pierdem 231 de milioane de euro

Sursa: Pro TV

Etichete: iași, viol, profesor universitar,

Dată publicare: 12-11-2025 20:17

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”
Citește și...
Șeful Educației crede că „noua logică curriculară” va duce la reducerea analfabetismului funcțional peste patru ani
Stiri Educatie
Șeful Educației crede că „noua logică curriculară” va duce la reducerea analfabetismului funcțional peste patru ani

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că, dacă lucrurile merg bine, elevii care vor începe clasa a IX-a în anul şcolar 2026-2027 vor intra într-o „nouă logică curriculară”.

Un elev a adus la liceu o armă și a tras cu o bilă într-o colegă, din neatenție, în Cluj. Poliția a deschis o anchetă
Stiri Educatie
Un elev a adus la liceu o armă și a tras cu o bilă într-o colegă, din neatenție, în Cluj. Poliția a deschis o anchetă

Un elev de 14 ani din Cluj-Napoca s-a dus la liceu cu o armă, iar în timp ce o arăta colegilor, o bilă a fost trasă către faţa unei fete. Poliția face verificări.

Un avocat susține că grevele din învățământ vor fi interzise în următorii doi ani. Sindicatele îl contrazic
Stiri Educatie
Un avocat susține că grevele din învățământ vor fi interzise în următorii doi ani. Sindicatele îl contrazic

Grevele din învățământ sunt interzise în următorii 2 ani, întrucât așa a fost stabilit prin contractul colectiv de muncă în vigoare. Personalul didactic ce încalcă această prevedere poate fi urmărit penal, potrivit unui avocat în dreptul muncii.

Recomandări
Ce prevede Strategia de Apărare a României. Punctele cheie prezentate de președintele Nicușor Dan | DOCUMENT
Stiri actuale
Ce prevede Strategia de Apărare a României. Punctele cheie prezentate de președintele Nicușor Dan | DOCUMENT

Acțiunile ostile ale Rusiei sunt principala amenințare la adresa securității naționale, conform noii strategii de apărare a țării, prezentată miercuri de președintele Nicușor Dan.

30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat începutul unei Românii care și-a luat destinul european în propriile mâini
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat începutul unei Românii care și-a luat destinul european în propriile mâini

Campania retrospectivă „30 de ani în 30 de știri” ajunge astăzi în anul care a pus temelia viitorului României: 2007. Intrăm oficial în Europa, iar visul de mai bine prinde contur.

Sorin Grindeanu: PSD a pierdut votanți fiindcă a lipsit din social media, nu pentru că românii sunt nemulțumiți
Interviurile Stirileprotv.ro
Sorin Grindeanu: PSD a pierdut votanți fiindcă a lipsit din social media, nu pentru că românii sunt nemulțumiți

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că adevăratul motiv pentru care PSD și celelalte partide tradiționale pierd votanți în favoarea AUR sau SOS nu e legat de nemulțumirea oamenilor, ci de faptul că nu sunt suficient de prezente pe rețelele sociale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
12 Noiembrie 2025

01:30:06

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 12 Noiembrie 2025

47:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Noiembrie 2025

01:45:03

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28