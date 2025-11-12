Mărturia studenților despre profesorul din Iași demis pentru viol. „El a încuiat ușa și mai departe s-a întâmplat”

Un profesor universitar din Iași a fost concediat după ce Comisia de Etică a instituției a stabilit că ar fi violat o studentă chiar în biroul său.

Agresiunile sexuale ale bărbatului de 57 de ani ar fi continuat și pe holuri, unde au fost surprinse de camerele de supraveghere. Poliția a deschis un dosar penal.

Profesorul preda, de 25 de ani, mai multe discipline la Universitatea de Științele Vieții din Iași, inclusiv „Etică și integritate academică".

Victima - studentă în anul patru acum - a povestit că bărbatul ar fi violat-o pe 9 iulie, după o restanță. El ar fi chemat-o în birou și ar fi agresat-o.

Colegă a victimei: „Era toată plânsă și transpirată și am luat-o afară, plângea și tremura. S-a panicat, nici nu a conștientizat ceea ce s-a întâmplat. El a încuiat ușa și mai departe s-a întâmplat abuzul sexual."

Abuzurile au continuat și în noul an universitar. În două rânduri, profesorul a întâlnit-o pe fată pe holuri, a atins-o în mod nepotrivit și a sărutat-o. Scenele au fost surprinse de camerele de supraveghere montate în instituție.

Vasile Stoleru, prorector: „Toți membrii au votat pentru destituirea cadrului didactic din universitate. E vorba de abuz, viol. Camerele de supraveghere de pe zona culoarului, unde are biroul, au înregistrat ceea ce studentă a declarat. Atingeri, sărutat studentă, luat în brațe, chiar pe hol."

Student: „Nu cred că exista un curs cu el fără să facă macar o glumă proastă despre cineva sau cu conotație sexuală”.

Studentă: „Ne-a spus că ar prefera să folosim telefoanele în scopuri sexuale, acasă, decât la ora lui”.

Poliția face cercetări pentru viol.

Adina Ciobanu, purtător de cuvânt, IPJ Iași: „După finalizarea examenului, ar fi invitat-o în biroul său, unde, contrar voinței sale, ar fi forțat-o să întrețină un raport sexual."

Profesorul poate ataca la Ministerul Educației hotărârea universității. Contactat de echipa Știrile PRO TV pentru a formula un punct de vedere acesta a închis telefonul.

