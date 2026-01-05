Zece persoane au fost condamnate pentru hărţuirea online a primei doamne a Franţei Brigitte Macron

Zece persoane au fost condamnate luni de un tribunal din Paris pentru hărţuirea online a primei doamne a Franţei, Brigitte Macron, prin răspândirea unor afirmaţii false conform cărora ar fi o femeie transgender născută bărbat.

Brigitte şi soţul ei, preşedintele francez Emmanuel Macron, s-au confruntat în repetate rânduri cu afirmaţii false în ultimii ani, unii afirmând că ea s-a "născut" sub numele de Jean-Michel Trogneux, numele real al fratelui ei mai mare, a relatat presa franceză, transmite Reuters.

Diferenţa de vârstă de 24 de ani dintre Brigitte şi Emmanuel a fost, de asemenea, subiectul unor critici şi acuzaţii pe care aceştia le-au ignorat mult timp, dar au început să le urmărească din ce în ce mai activ în instanţă.

Decizia de luni oferă un impuls soţilor Macron, care urmăresc şi un proces de defăimare de mare amploare în SUA împotriva influencerului şi podcasterului de dreapta Candace Owens, care a susţinut, de asemenea, că Brigitte s-a născut bărbat.

Cei opt bărbaţi şi cele două femei au fost găsiţi vinovaţi de comentarii rău intenţionate despre sexul şi sexualitatea lui Brigitte Macron, aceştia echivalând chiar diferenţa de vârstă faţă de soţul ei cu "pedofilia". Aceştia au fost condamnaţi la pedepse de până la opt luni de închisoare cu suspendare, conform presei franceze.

