Probe de necontestat. Cum a molestat-o noaptea în mașină stomatologul din Pitești pe asistenta care venise să se angajeze

27-11-2025 | 17:34
Medicul stomatolog din Pitești care la sfârșitul lui octombrie ar fi vrut să forțeze intrarea în Ambasada Rusiei la București, apoi a fost reținut pentru distrugere și amenințarea unui coleg de breaslă, este arestat acum pentru agresiune sexuală.

Natașa Paraschiv

Acuzațiile vin din partea unei tinere de 24 de ani, asistentă medicală, care a vrut să se angajeze în cabinetul său.

Asistenta medicală de 24 de ani din Pitești s-a dus să discute cu medicul stomatolog, despre o eventuală angajare, la recomandarea unei rude. Bărbatul i-ar fi spus că trebuie să plece urgent din oraș, dar că pot sta de vorbă pe drum, în mașină. Ar fi oprit însă în câmp, unde, spune tânăra, a agresat-o sexual.

Ingrid Alexandrescu, avocata părții vătămate: Vă dați seama, s-a trezit dusă pe un câmp, noaptea, cu mașina blocată...Forțată să facă niște gesturi care au stat la baza incriminării privind agresiunea sexuală și este foarte bine că nu și-a pierdut cumpătul, pentru că putea să-i fie chiar pusă în pericol viața.

Probele ADN recoltate de polițiștii criminaliști chiar în acea seară de pe hainele tinerei îi confirmă povestea. Și raportul psihologic sugerează că victima nu minte.

Scannerul facial, instrumentul-cheie al lucrărilor dentare perfecte. Elimină complet erorile umane

Suspectul a fost reținut, iar astăzi judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea lui preventivă pentru 30 de zile.

Marius Rizea, purtătorul de cuvânt al IPJ Argeș:Din verificările efectuate a rezultat că în seara de 5 septembrie 2025, într-o zonă izolată de pe traseul Curtea de Argeș-Pitești, bărbatul ar fi agresat sexual o tânără de 24 de ani."

Deocamdată, suspectul de 53 de ani a refuzat să facă declarații în fața instanței. Avocatul medicului susține că acuzațiile sunt pure invenții.

Cătălin Moraru avocatul medicului stomatolog: „Succesiunea de evenimente, așa cum o descrie parchetul și pe ce s-ar susține respectiva propunere, e doar o narațiune! Sunt temeiuri de nelegalitate și necloncludență.

Doctorul stomatolog se află, deja, sub control judiciar, după ce a fost surprins de o cameră de supraveghere în timp ce stropea cu un material posibil inflamabil intrarea în cabinetul medical al unui coleg. Apoi ar fi călcat cu mașina trusa criminalistică a polițiștilor care făceau cercetări la fața locului.

Luna trecută, bărbatul ar fi încercat să forţeze cu maşina intrarea în ambasada Rusiei de la Bucureşti. Dosarul s-a clasat.

