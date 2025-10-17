Liceu afectat de explozia blocului din București. Elevii au început să țipe când s-au spart geamurile. VIDEO

Explozia blocului din cartierul bucureștean Rahova a fost atât de puternică, încât elevii Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, aflat lângă imobilul respectiv, au intrat în panică.

Erau la cursuri când s-a produs deflagrația, pe care au resimțit-o ca pe un cutremur. Suflul exploziei a spart geamurile școlii și a împrăștiat cioburi în clase. Întregul liceu a fost evacuat de urgență.

Explozia puternică a distrus geamurile Liceului „Dimitrie Bolintineanu” din Calea Rahovei. Elevii au început să țipe și să se adăpostească sub bănci, iar profesorii au încercat să-i calmeze și să-i scoată în siguranță din clădire. În câteva minute, tot liceul a fost evacuat.

Părinții elevilor au fost chemați de urgență să-i preia pe copii.

Părinte: „Al nostru a venit cu bluza pătată de sânge, ne-am uitat la el și nu avea nimic. Mulțumim lui Dumnezeu.”

Pentru că mai multe săli de clasă au fost avariate de suflul exploziei, autoritățile au decis suspendarea temporară a cursurilor.

Specialiștii urmează să verifice dacă a fost afectată structura de rezistență a clădirii.

Explozie în Rahova

O puternică explozie a zguduit vineri dimineață cartierul Rahova din București. Un bloc de opt etaje a fost grav avariat în urma exploziei. Trei persoane și-au pierdut viața în urma deflagrației.

Bilanțul victimelor exploziei din Rahova

Până în acest moment, autoritățile au confirmat că 13 persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, una a refuzat transportul, iar trei persoane și-au pierdut viața în urma exploziei din Rahova.

Situația este în continuare în dinamică, iar echipajele de intervenție rămân la fața locului pentru evaluarea pagubelor și asigurarea zonei.

Clădirea, în risc de prăbușire

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a declarat vineri dimineață, după explozia violentă de la blocul din Sectorul 5 al Capitalei, că imobilul afectat prezintă „risc major de colaps”. Din acest motiv, locatarilor li se cere să nu intre în clădire, întrucât există pericol real de prăbușire.

„Aceasta este decizia experților: există un risc ridicat dacă se intră în bloc. Situația este în dinamică”, a precizat Raed Arafat.

