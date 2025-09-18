Directorul Companiei de Apă Brașov ar fi dat mită ca să ocupe funcția. Ce experiență are Liviu Cocoș

18-09-2025 | 19:42
Procurorii anticorupție investighează modul în care a fost numit directorul Companiei de Apă din Brașov. Sunt vizate, posibile acuzații de mită, și trafic de influență.

Dan Cucu,  Elena Bejinaru

Au avut loc percheziții în Brașov și Galați, iar suspiciunile pun sub semnul întrebării concursul de selecție.

Liviu Cocoș, managerul Companiei de Apă din Brașov, a fost numit în funcție în iulie după ce a obținut 94,5 puncte din o sută posibile la concursul pentru ocuparea postului.

Selecția a fost organizată de o firmă independentă din Galați și procurorii suspectează că procedura ar fi fost trucată.

Cum arată CV-ul lui Liviu Cocoș

Potrivit CV-ului, Cocoș a studiat la Universitatea Bioterra, a obținut un master în management și legislație și și-a început cariera ca ospătar. A devenit ulterior șef de unitate turistică, apoi consilier local și primar în Predeal. În 2017 a fost condamnat cu suspendare pentru abuz în serviciu, după repartizarea ilegală a unor locuințe ANL.

spaga
Prins de DNA în Delta Dunării când primea 60.000 euro. Ceruse 180.000 euro ca să intervină într-un dosar al Codruței Kovesi

Recent a fost membru în mai multe consilii de administrație, inclusiv la Compania de Apă.

DNA suspectează că pentru a prinde funcția de manager, Cocoș ar fi cumpărat influența unui funcționar, oferindu-i un post de consilier tehnic plătit generos. În plus, i-ar fi promis unei membre a consiliului de administrație un loc de muncă pentru cuscra ei. Procurorii spun că ar fi dat mită și șefului firmei de recrutare.

La Compania de Apă din Brașov perchezițiile au început dimineața devreme.

Alina Bălătescu, purtătorul de cuvânt al Companiei de Apă Brașov: „DNA este aici, nu stiu exact care este subiectul acestei anchete.”

Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, instituție care controlează peste 40% din acțiunile Companiei Apa, crede că ancheta DNA ar fi declanșată de cei care și-au pierdut postul după restructurările făcute în instituție.

Șerban Tudorică, vicepreședintele Consiliului Județean Brașov:Am deranjat pe foarte mulți. Era ușor să iei 8000-8500 de euro și după aceea să acuzi, sau să reclami pe cineva care vine să facă regulă și ordine.”

Fostul manager general interimar câștiga lunar peste 40.000 de lei în mână și avea în contract o clauză care prevedea daune de 400.000 de euro, în cazul în care ar fi demis în mod nejustificat.

Liviu Cocoș are un salariu de 18.000 de lei net. El nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.

Percheziţii la Compania de Apă Braşov, într-un dosar de mită. Un manager avea salariul 40.000 lei net

