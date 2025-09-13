Ani grei de închisoare pentru un polițist care a cerut 300.000 de euro șpagă. Ancheta un caz în Suceava

Un agent de poliție judiciară din Direcția de Investigare a Infracțiunilor Economice a fost condamnat definitiv la 6 ani și 8 luni de închisoare pentru luare de mită, trafic de influență și folosirea unor informații ce nu erau destinate publicității.

I-a cerut 300.000 de euro șpagă unui om de afaceri din Suceava, pe care îl ancheta la cererea procurorilor Parchetului General pentru evaziune fiscală în afaceri cu cherestea.

După gratii a ajuns și omul de afaceri pe care judecătorii l-au găsit vinovat de dare de mită și cumpărare de influentă și l-au condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare cu executare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













