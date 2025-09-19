Liviu Cocoș rămâne în arest 30 de zile. Directorul Companiei de Apă Brașov este acuzat de dare de mită și trafic de influență

Tribunalul Braşov a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a directorului interimar Liviu Cocoş care este şi prim-vicepreşedintele PNL Braşov, într-un dosar în care este acuzat de cumpărare de influenţă şi dare de mită.

În dosar, mai sunt cercetaţi Liviu Dragomir (reprezentant al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov în cadrul CA al Companiei Apa Braşov SA); Florina Carmen Ţop Ferghete (preşedinte al Consiliului de Administraţie al Companiei Apa Braşov SA); Mirela Suciu (şefă a Departamentului de resurse umane al SC Compania Apa Braşov SA); dar şi un expert independent în cadrul SC Ewora Resurse Umane SRL.

La data de 26 martie, SC Compania Apa Braşov SA a încheiat prin cumpărare directă cu SC Ewora Resurse Umane SRL un contract având ca obiect achiziţia unor servicii de recrutare a unui expert independent specializat, în vederea derulării procedurii de selecţie şi recrutare a candidaţilor pentru poziţiile de director general şi director economic în cadrul Companiei Apa Braşov SA, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, conform DNA.

Promisiuni de contracte publice

„În acest context, în cursul lunii martie 2025, suspectul Liviu Cocoş, în calitate de director interimar în cadrul SC Compania Apa Braşov SA, i-ar fi promis expertului independent B.C., care acţiona inclusiv în numele şi interesul SC Ewora Resurse Umane SRL, care urma să deruleze procedura de selecţie a directorului general al societăţii, foloase necuvenite constând în atribuirea în viitor a altor contracte de achiziţie publică, în schimbul alegerii suspectului pentru ocuparea funcţiei de director general", menţionează procurorii.

Totodată, în perioada mai - iunie, cu ocazia derulării procedurii de selecţie a directorului general al SC Compania Apa Braşov SA şi în baza promisiunii iniţiate în luna decembrie 2024, Liviu Cocoş i-ar fi dat lui Liviu Dragomir foloase necuvenite constând în angajarea sa în cadrul SC Compania Apa Braşov SA, în schimbul influenţei pe care cel din urmă, în considerarea funcţiei deţinute, de reprezentant al ADIDAJ în cadrul Consiliului de Administraţie al SC Compania Apa Braşov SA o are asupra membrilor acestui organism, pentru a-i determina pe aceştia ca, prin încălcarea atribuţiilor lor de serviciu, să îl numească pe Liviu Cocoş în funcţia de director general al companiei respective.

Liviu Dragomir a fost angajat în cadrul SC Compania Apa Braşov SA pe un post de consilier tehnic pentru care atribuţiile şi salariul ar fi fost stabilite conform cerinţelor sale, precizează anchetatorii.

„De asemenea, în cursul lunii iunie, Liviu Cocoş, în calitate de director interimar al SC Compania Apa Braşov SA, i-ar fi dat suspectei Floriana Carmen Ţop Ferghete foloase necuvenite constând în angajarea unei rude apropiate în cadrul SC Compania Apa Braşov SA pe un post pentru care nu deţinea calificarea necesară şi care ar fi fost creat special pentru aceasta, pentru ca suspecta Floriana Carmen Ţop Ferghete să îl selecteze şi ulterior să îl numească pe suspectul Liviu Cocoş în postul de director general al SC Compania Apa SA Braşov", mai arată procurorii anticorupţie.

