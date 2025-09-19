Managerul Spitalului din Caransebeș, audiat de DNA într-un dosar de mită. Alte două persoane, cercetate în același caz

19-09-2025 | 10:17
Managerul Spitalului Municipal Caransebeș, Singh Bhupinder, este cercetat de DNA într-un dosar de mită și a fost dus la audieri.

Aura Trif

Alte două persoane, un consilier judeţean din Caraş- Severin, dar şi un om de afaceri din Caransebeş, sunt şi ei cercetaţi în acelaşi dosar. Procurorii DNA au făcut percheziţii la spital, la sedii de firmă şi la locuinţele suspecţilor.

Percheziţiile procurorilor DNA Timişoara au avut loc joi seară, atât la Caransebeş, cât şi în localitatea Armeniş din judeţul Caraş- Severin, la Spitalul Municipal Caransebeş, la sedii de firmă şi la locuinţele suspecţilor.

Cei vizaţi de anchetatori, în acest caz, sunt managerul Spitalului Municipal Caransebs, dr. Singh Bhupinder, consilierul judeţean Ionel Dragomir, care este şi om de afaceri, precum şi patronul unei pizzerii din Caransebeş.

Cine este managerul spitalului

În urma percheziţiilor, anchetatorii au ridicat documente şi computere.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, Singh Bhupinder, care ocupa funcţi de manager al Spitalului Municipal Caransebeş, un cetăţean de naţionalitate indiană, dar cu cetăţenie română, ar fi încheiat, prin atribuire directă, mai multe contracte cu două firme pentru o serie de lucrări de modernizare a spitalului. Pentru aceasta ai fi primit diverse sume de bani.

Dr. Singh Bhupinder, care este medic de chirurgie plastică şi reparatorie, a fost numit manager al Spitalului Municipal din Caransebeş în luna mai 2025. În trecut, a fost director medical în spital şi consilier onorific în cadrul Ministerului Sănătăţii.

Cei trei suspecţi au fost ridicaţi de anchetatori şi aduşi la Timişoara, la sediul DNA, pentru audieri.

Sursa: News.ro

Etichete: spital, dna, mita, Caras Severin,

Dată publicare: 19-09-2025 10:08

