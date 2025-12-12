Ce se întâmplă cu primarul surprins în ipostaze intime cu o angajată. Decizia magistraților

Apar noi detalii în cazul primarului din localitatea Livezile, din Bistrița, care este acuzat de viol și ultraj. După ce inițial a primit arest la domiciliu, magistrații au decis vineri să îl aresteze preventiv.

Dorina Plăcintă

Ancheta a început după ce în mediul online au apărut imagini în care primarul este surprins în ipostaze intime cu o angajată. Atenție, urmează secvențe și detalii care vă pot afecta emoțional.

La sfârșitul lunii noiembrie, primarul localității Livezile din Bistrița, Traian Simionca, a ajuns în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă. Atunci, Judecătoria Bistrița a decis plasarea edilului în arest la domiciliu pentru 30 de zile, însă vineri Tribunalul din Bistrița a admis contestația procurorilor și a decis arestarea lui preventivă.

Procurorii investighează acuzații grave - agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri, viol și violarea vieții private - după apariția unor imagini în care edilul ar fi surprins având un comportament indecent chiar în biroul său.

Victimă ar fi o asistentă socială pe care primarul ar fi încercat să o dezbrace și să o sărute. După apariția acestora, angajata a intrat în concediu medical.

La acea vreme, primarul a negat toate acuzațiile și a susținut că imaginile care l-ar incrimina ar fi fost trucate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Sursa: Pro TV

