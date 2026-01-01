Horoscopul anului 2026. Schimbări majore pentru zodii. Neti Sandu: „Începem o viață nouă”

Horoscop cu Neti Sandu
01-01-2026 | 20:22
Prima zi din an vine, ca de fiecare dată, cu speranțe, planuri și multe întrebări. Ce ne așteaptă în 2026? Va fi un an al schimbărilor, al oportunităților sau al încercărilor?

autor
Stirileprotv

Neti Sandu a analizat mișcarea astrelor, care ne-au pregătit un an intens, cu decizii importante pentru mulți dintre noi.

Neti Sandu: „Eu aș zice că e un an al schimbărilor, după cum se vor mișca planetele. Este un an cu unu și înseamnă că începem o viață nouă.”

HOROSCOP 2026 BERBEC

Pentru Berbec, noi începuturi și neapărat trebuie să învețe lecția răbdării, pentru că pentru trei ani de zile Saturn se va instala în zodia Berbec și Berbecul nu e obișnuit cu așa ceva.

HOROSCOP 2026 TAUR

Pentru Taur o să fie în continuare lecția comunicării dusă la alt nivel și după aceea poate vor face o profesie din ceea ce vor lucra anul care vine, pentru că ei au început din 2025 această lecție și o vor perfecta anul viitor.

HOROSCOP 2026 GEMENI

Pentru Gemeni e bine de găsit noi surse de bani pentru că ei sunt obișnuiți să lucreze în colaborare și pentru că planeta Jupiter este în casa banilor, ei poate vor avea contracte bune și poate va fi un alt job chiar, deci e de bine.

HOROSCOP 2026 RAC

Pentru Rac ar fi o șansă de promovare pentru că Jupiter, marele benefic, e de anul trecut în zodia lor și le dă posibilitatea să facă o upgradare și să obțină ce și-au dorit, dar pentru asta e nevoie de curaj curaj, pentru că lor fix asta le lipsește

HOROSCOP 2026 LEU

Pentru Leu, anul vine cu o promisiune de înălțare în rang. Ei sunt obișnuiți să conducă și va fi bine că or să poată să pună la un loc toate calitățile pe care le au, în special cele de lider și poate vor obține o funcție sau altceva o postură importantă, deci e un an special.

HOROSCOP 2026 FECIOARĂ

Pentru Fecioară se încheie perioada asta un blocaj în comunicarea cu partenerii de afaceri, cu șefii și cu partenerul de cuplu și dintr-o dată se ridică acest embargo și o să fie o eliberare practic, adică nu o să se mai simtă izolați, blocați, respinși și or să înceapă și ei proiecte noi.

HOROSCOP 2026 BALANŢĂ

Balanța are o șansă de a ajunge mai sus în carieră, poate face diverse cursuri. Poate la serviciu e mai bine văzut, e pus într-o funcție să zicem și se poate să călătorească, să aibă mai multe șanse de a se pune în valoare.

HOROSCOP 2026 SCORPION

Pentru Scorpion se încheie o etapă grea. Ar trebui să facă niște investiții pentru că Uranus intră în zodia Gemenilor, care înseamnă finanțe pentru Scorpion și totodată are de profitat de pe urma lui Jupiter, aflat în semnul Racului, tot apă ca și al Scorpionului și acolo este o șansă de a mai face niște studii, de a călători.

HOROSCOP 2026 SĂGETĂTOR

La Săgetător încep lucruri noi la capitolul comunicarea cu interlocutorii pentru că Uranus se plasează în casa partenerială și atunci poate vor fi alți șefi, poate va fi altă conducere, poate partenerul de cuplu vine dintr-odată și în câteva ore zice gata, ne căsătorim așa, funcționează Uranus când ajunge în casa partenerială.

HOROSCOP 2026 CAPRICORN

Pentru Capricorn se anunță lucruri foarte bune, pentru că anul începe cu multe planete în zodia Capricorn. Sunt niște posibilități, o conjunctură favorabilă ă poate din punct de vedere profesional sau din punct de vedere al relației,.

HOROSCOP 2026 VĂRSĂTOR

Vărsătorul are un mare aliat, pe Pluton, din zodia lui și pe Uranus din cealaltă zodie de aer, ca și a lui, pe Uranus din Gemeni, și atunci el are pe ce se baza atunci când își propune să facă ceva nou, el idei are. Va fi așa ca un foc de artificii pentru vărsător e bine și pluton îi dă oricum o reinventare.

HOROSCOP 2026 PEŞTI

Peștii scapă de lecția aceasta dură a lui Saturn, care a avut de traversat timp de trei ani de zile. Dintr-o dată se eliberează și ei și au avut o perioadă de singurătate sau de însingurare chiar în relație. Și acum Jupiter trebuie să le pună ceva bun în loc, adică să aibă un om care să înțeleagă, un partener de cuplu care putea să fi fost plecat, nu să divorțeze, poate a fost plecat și acum revine și dintr-o dată o să simtă căldura parteneriatului.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 01-01-2026 20:22

