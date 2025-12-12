Individul care i-ar fi violat pe copiii concubinei sale, trimis în judecată alături de aceasta - acuzată de complicitate

Cei doi concubini din Galaţi arestaţi preventiv pentru viol asupra unui minor, complicitate la această infracţiune şi pornografie infantilă au fost trimişi în judecată de procurorii DIICOT Brăila.

Bărbatul este acuzat că i-a violat pe cei doi copii ai femeii - un bebeluş de trei luni şi o fetiţă de un an şi şapte luni -, în timp ce mama filma scenele, pe care le-au editat şi le-au postat pe o reţea de socializare.

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a anunţat, vineri, că procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Brăila au dispus trimiterea în judecată a unui bărbat şi a unei femei, ambii aflaţi în arest preventiv, pentru viol săvârşit asupra unui minor, complicitate la viol săvârşit asupra unui minor şi pornografie infantilă.

”Probatoriul administrat a reliefat că, la data de 07.11.2025, inculpatul, acţionând în scopul producerii de materiale pornografice, a întreţinut acte de natură sexuală cu două victime minore, context în care inculpata a realizat înregistrări de tip video folosind un telefon mobil. Ulterior, inculpaţii au editat materialele pornografice cu minori (prin suprapunerea unui fundal sonor) şi le-au distribuit pe o reţea de socializare”, a arătat DIICOT.

Prin rechizitoriu, s-a solicitat prelungirea măsurilor preventive privative de libertate pentru cei doi inculpaţi.

Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Tribunalului Galaţi.

Este vorba despre un bărbat de 48 de ani şi o femeie de 22 de ani, din judeţul Galaţi.

Luna trecută, surse judiciare citate de site-ul debraila.ro menţionau că victimele, un bebeluş de trei luni şi o fetiţă de un an şi şapte luni, au fost violate de bărbatul de 48 de ani cu acordul şi în prezenţa mamei micuţilor, care, de altfel, ar fi filmat scenele postate ulterior pe reţeaua de socializare TikTok.

Potrivit surselor judiciare, chiar platforma TikTok a înştiinţat autorităţile române cu privire la ceea ce se petrecea în locuinţa celor doi.

Aceleaşi surse precizau că cei doi copii sunt ai femeii, însă bărbatul nu apare ca tată al acestora în certificatele de naştere, deşi anchetatorii bănuiesc că totuşi acesta ar fi tatăl biologic.

Sursa: News.ro

