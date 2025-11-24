Un primar din Bistrița-Năsăud a fost reținut. Dosarul vizează fotografii indecente cu o angajată

24-11-2025 | 18:42
Primarul comunei Livezile din judeţul Bistriţa-Năsăud, Traian Simionca, a fost reţinut luni de poliţişti.

Acţiunea a avut loc în cadrul dosarului penal deschis după apariţia în spaţiul public, la începutul lunii noiembrie, a unor fotografii cu primarul şi o angajată în ipostaze indecente, în biroul edilului.

Poliţia a efectuat percheziţii la primărie și acasă

Tot luni au fost efectuate percheziţii, inclusiv la sediul primăriei comunei, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud.

„În continuarea cercetărilor efectuate şi pentru administrarea probelor în cadrul unui dosar penal întocmit la data de 5 noiembrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Bistriţa-Năsăud, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistriţa, au pus în aplicare trei mandate de percheziţie. Percheziţiile au fost efectuate astăzi, 24 noiembrie, la domiciliile unor persoane fizice şi la o instituţie publică. Totodată, pe numele unui bărbat, de 56 de ani, din Livezile, poliţiştii au pus în aplicare un mandat de aducere. Bărbatul în cauză a fost condus la sediul Poliţiei, iar, după audieri, faţă de acesta a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore.”, a transmis IPJ.

La percheziţii au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, telefoane mobile şi medii de stocare.

Cercetările în acest caz sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistriţa, sub aspectul comiterii infracţiunilor de agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri, violarea vieţii private şi viol. 

Sursa: Agerpres

