Ce i-a nemulțumit pe străinii care au petrecut Revelionul în București. „Asta nu ne-a plăcut”

Stiri actuale
01-01-2026 | 20:03
×
Codul embed a fost copiat

Mulți străini din toată lumea au petrecut în București un Revelion românesc în aer liber sau în cluburi. Italieni, greci, columbieni, mexicani ori vietnamezi au ales România atrași de prețurile accesibile și de viața de noapte animată.

autor
Stirileprotv

Sunt însă nemulțumiți de curățenia de pe străzi și de numărul locurilor de parcare.

În București, mulți dintre turiștii străini au întâmpinat noul an în stradă.

Câțiva sicilieni, colegi la conservator, au ales, în schimb, o petrecere tradițională. Pentru cinci zile, și-au stabilit un buget de 300 de euro de persoană.

Turiști din Italia: „Vizităm orașul, Parlamentul. București și Transilvania”.

Citește și
revelion acasa
Ce pun românii pe masă de Revelion, pe lângă mâncare. Se spune că aduce noroc în următorul an

Doi soți din Mexic au plătit cam 3.000 de euro pentru două săptămâni în București și Transilvania.

Turiști din Mexic: „Nu este atât de scump. Acest hotel într-o altă capitală europeană importantă ar costa dublu. De când sunt copil am auzit despre Munții Carpați și am vrut să vin”.

Ne spun că au ales România și pentru zborurile și cazările ieftine, distanțele scurte între orașe, dar și pentru că au fost curioși să descopere o destinație mai puțin explorată.

Turiști din Grecia: „Este aproape, am venit cu mașina. Rezervările au fost foarte ieftine”.

Turiști din Polonia: „Bilete de avion ieftine din Cracovia”.

Turist din Italia: „Suntem curioși să vedem orașul și am venit pentru că este ieftin”.

Indiferent de vârstă, străinii trec neapărat pe la Palatul Parlamentului, prin Centrul Vechi și încearcă bucatele românești.

Cei mai mulți spun că România i-a surprins plăcut.

Turiști din Italia: „Ne-a depășit așteptările. Este foarte frumos, decorațiunile de Crăciun”.

Turiști din Grecia: „Este un oraș multicultural. Ce nu ne-a plăcut este frigul. Este foarte frig. Și locurile de parcare”.

Turist din Polonia: Cred că ar putea să fie puțin mai curat”.

Corespondent PRO TV: „Datele Institutului Național de Statistică arată că, în primele zece luni ale lui 2025, numărul turiștilor străini sosiți în România a crescut cu 7% față de 2024, ajungând la aproape 2,2 milioane. În medie, au petrecut la noi în țară două zile”.

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, straini,

Dată publicare: 01-01-2026 20:03

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
Citește și...
De Revelion, majoritatea românilor rămân acasă, iar PRO TV domină preferințele tuturor generațiilor pentru noaptea dintre ani
Stiri actuale
De Revelion, majoritatea românilor rămân acasă, iar PRO TV domină preferințele tuturor generațiilor pentru noaptea dintre ani

Un sondaj recent arată că 8 din 10 români își petrec Revelionul acasă ori la cei apropiați. Pentru cei care stau acasă, televizorul este elementul comun al serii.

Ce pun românii pe masă de Revelion, pe lângă mâncare. Se spune că aduce noroc în următorul an
Stiri actuale
Ce pun românii pe masă de Revelion, pe lângă mâncare. Se spune că aduce noroc în următorul an

O petrecere de Revelion poate fi la fel de reușită și acasă, în sufragerie, alături de prieteni și familie, în gașcă mare, cu mese pregătite, împreună, și muzică până dimineața. Distracția este garantată.

Revelion cu ger și zăpadă. Unde vor fi -12 grade după miezul nopţii
Stiri actuale
Revelion cu ger și zăpadă. Unde vor fi -12 grade după miezul nopţii

Cei care plănuiesc să iasă din case la miezul nopții, trebuie să fie pregătiți de o noapte geroasă în multe orașe. La Brașov, de exemplu, se anunță minus 12 grade și s-ar putea să ningă slab.

Recomandări
Româncă stabilită în Crans-Montana, despre tragedia cu cel putin 40 de morți: „Am prieteni care și-au pierdut ambele fetițe”
Stiri actuale
Româncă stabilită în Crans-Montana, despre tragedia cu cel putin 40 de morți: „Am prieteni care și-au pierdut ambele fetițe”

Autoritățile din Elveția sunt în plină anchetă și nu pot vorbi încă despre identitatea victimelor. În bar se aflau foarte mulți tineri.

Cu cât au crescut impozitele pentru locuințe și mașini de la 1 ianuarie. În unele cazuri s-au triplat
Stiri actuale
Cu cât au crescut impozitele pentru locuințe și mașini de la 1 ianuarie. În unele cazuri s-au triplat

Prima zi din an aduce taxe majorate pentru populație și firme. Vom plăti impozite mai mari pentru locuințe și mașini, în unele cazuri dublu sau chiar triplu.

Românii nu au renunțat la petarde și artificii de Revelion, deși au fost interzise. Unii au ajuns cu răni la spital
Stiri actuale
Românii nu au renunțat la petarde și artificii de Revelion, deși au fost interzise. Unii au ajuns cu răni la spital

În noaptea de Revelion au fost persoane care nu au renunțat la petarde și artificii. Le-au manevrat greșit și au ajuns cu arsuri la camera de gardă. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 31 Decembrie 2025

03:29:55

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28