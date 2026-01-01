Ce i-a nemulțumit pe străinii care au petrecut Revelionul în București. „Asta nu ne-a plăcut”

Mulți străini din toată lumea au petrecut în București un Revelion românesc în aer liber sau în cluburi. Italieni, greci, columbieni, mexicani ori vietnamezi au ales România atrași de prețurile accesibile și de viața de noapte animată.

Sunt însă nemulțumiți de curățenia de pe străzi și de numărul locurilor de parcare.

În București, mulți dintre turiștii străini au întâmpinat noul an în stradă.

Câțiva sicilieni, colegi la conservator, au ales, în schimb, o petrecere tradițională. Pentru cinci zile, și-au stabilit un buget de 300 de euro de persoană.

Turiști din Italia: „Vizităm orașul, Parlamentul. București și Transilvania”.

Doi soți din Mexic au plătit cam 3.000 de euro pentru două săptămâni în București și Transilvania.

Turiști din Mexic: „Nu este atât de scump. Acest hotel într-o altă capitală europeană importantă ar costa dublu. De când sunt copil am auzit despre Munții Carpați și am vrut să vin”.

Ne spun că au ales România și pentru zborurile și cazările ieftine, distanțele scurte între orașe, dar și pentru că au fost curioși să descopere o destinație mai puțin explorată.

Turiști din Grecia: „Este aproape, am venit cu mașina. Rezervările au fost foarte ieftine”.

Turiști din Polonia: „Bilete de avion ieftine din Cracovia”.

Turist din Italia: „Suntem curioși să vedem orașul și am venit pentru că este ieftin”.

Indiferent de vârstă, străinii trec neapărat pe la Palatul Parlamentului, prin Centrul Vechi și încearcă bucatele românești.

Cei mai mulți spun că România i-a surprins plăcut.

Turiști din Italia: „Ne-a depășit așteptările. Este foarte frumos, decorațiunile de Crăciun”.

Turiști din Grecia: „Este un oraș multicultural. Ce nu ne-a plăcut este frigul. Este foarte frig. Și locurile de parcare”.

Turist din Polonia: „Cred că ar putea să fie puțin mai curat”.

Corespondent PRO TV: „Datele Institutului Național de Statistică arată că, în primele zece luni ale lui 2025, numărul turiștilor străini sosiți în România a crescut cu 7% față de 2024, ajungând la aproape 2,2 milioane. În medie, au petrecut la noi în țară două zile”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













