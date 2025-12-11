Cum a ajuns România pe prima pagină a New York Times cu cazul fraților Tate

Celebrul New York Times publică astăzi, pe prima pagină, un amplu dosar despre frații Andrew și Tristan Tate și despre felul în care au reușit să plece din România, deși erau anchetați pentru trafic de persoane, viol și agresiuni asupra unor minore.

Investigația, bazată pe zeci de interviuri realizate în România, SUA și Marea Britanie și pe sute de pagini de documente și mesaje private, arată cum doi influenceri din așa-numita „manosferă” (o rețea de comunități și influenceri online concentrați pe „drepturile bărbaților” și „masculinitate”) au ajuns să fie apărați de oameni din cercul lui Donald Trump, până la un ordin „extraordinar” al guvernului român, care ulterior le-a deschis drumul spre Florida.

De la interdicția de a părăsi România la „The Tate Escape”

Frații Tate, cetățeni americani și britanici, sunt anchetați în România din 2022, sub acuzația că au constrâns femei să facă pornografie.

Andrew este acuzat și de viol, dar și că a întreținut relații sexuale și a bătut o fată de 15 ani. În tot acest timp, cei doi aveau interdicție de a părăsi România, scrie New York Times.

