Primarul din Deva a fost vizat de o fraudă online cu e-mailuri false. Ce mesaje primeau cetăţenii în numele edilului

Primarul municipiului Deva, Lucian Rus, este victima unei fraude electronice, prin care de pe o adresă de e-mail sunt transmise mesaje false în numele acestuia, a informat, joi, autoritatea locală.

"Primăria Municipiului Deva informează cetăţenii că primarul municipiului, Lucian Ioan Rus, nu are nicio legătură cu e-mailurile care circulă în aceste zile şi care sunt trimise în numele său de pe adresa [email protected]. Mesajele frauduloase solicită achiziţionarea unor vouchere cadou şi sunt concepute pentru a induce în eroare destinatarii. Subliniem faptul că domnul primar nu face astfel de solicitări, nu solicită achiziţii, donaţii sau transferuri financiare prin e-mail şi nu comunică cu cetăţenii prin adrese de e-mail care nu aparţin instituţiei", se arată într-un mesaj publicat pe pagina de socializare a instituţiei.

Cetăţenii sunt rugaţi să nu dea curs acestor mesaje, să nu furnizeze date personale sau financiare şi să nu efectueze nicio tranzacţie solicitată prin astfel de e-mailuri.

"Primăria Deva va demara procedurile legale pentru formularea unei plângeri penale, va colabora cu autorităţile competente pentru identificarea persoanei/persoanelor responsabile", se menţioneaz în comunicat.

Totodată, se recomandă cetăţenilor să verifice cu atenţie sursa mesajelor primite şi să semnaleze orice tentativă de fraudă, mai adaugă sursa citată.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













