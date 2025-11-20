Primarul din Deva a fost vizat de o fraudă online cu e-mailuri false. Ce mesaje primeau cetăţenii în numele edilului

20-11-2025 | 18:30
Primarul municipiului Deva, Lucian Rus
Primarul municipiului Deva, Lucian Rus, este victima unei fraude electronice, prin care de pe o adresă de e-mail sunt transmise mesaje false în numele acestuia, a informat, joi, autoritatea locală.

 

Mihaela Ivăncică

"Primăria Municipiului Deva informează cetăţenii că primarul municipiului, Lucian Ioan Rus, nu are nicio legătură cu e-mailurile care circulă în aceste zile şi care sunt trimise în numele său de pe adresa [email protected]. Mesajele frauduloase solicită achiziţionarea unor vouchere cadou şi sunt concepute pentru a induce în eroare destinatarii. Subliniem faptul că domnul primar nu face astfel de solicitări, nu solicită achiziţii, donaţii sau transferuri financiare prin e-mail şi nu comunică cu cetăţenii prin adrese de e-mail care nu aparţin instituţiei", se arată într-un mesaj publicat pe pagina de socializare a instituţiei.

Cetăţenii sunt rugaţi să nu dea curs acestor mesaje, să nu furnizeze date personale sau financiare şi să nu efectueze nicio tranzacţie solicitată prin astfel de e-mailuri.

"Primăria Deva va demara procedurile legale pentru formularea unei plângeri penale, va colabora cu autorităţile competente pentru identificarea persoanei/persoanelor responsabile", se menţioneaz în comunicat.

Totodată, se recomandă cetăţenilor să verifice cu atenţie sursa mesajelor primite şi să semnaleze orice tentativă de fraudă, mai adaugă sursa citată. 

Joe Lewis
Fostul patron al Tottenham, Joe Lewis, grațiat de Donald Trump după condamnarea pentru fraudă bursieră
Horațiu Potra a fost adus în țară din Dubai. Mercenarul este cercetat în dosarul tentativei de lovitură de stat

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 20-11-2025 18:30

Aici se joacă barajul Turcia – România! Anunțul venit din Țara Semilunii | GALERIE FOTO
Aici se joacă barajul Turcia – România! Anunțul venit din Țara Semilunii | GALERIE FOTO
Avertisment din partea Revolut. Au crescut tentativele de fraude prin apeluri telefonice false. Cum se pot feri utilizatorii
Stiri actuale
Avertisment din partea Revolut. Au crescut tentativele de fraude prin apeluri telefonice false. Cum se pot feri utilizatorii

Numărul tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice, prin care sunt vizaţi utilizatorii Revolut a înregistrat o creştere semnificativă, arată DNSC, într-un articol ce cuprinde cele mai importante ştiri ale săptămânii recent încheiate.

Fostul patron al Tottenham, Joe Lewis, grațiat de Donald Trump după condamnarea pentru fraudă bursieră
Stiri externe
Fostul patron al Tottenham, Joe Lewis, grațiat de Donald Trump după condamnarea pentru fraudă bursieră

După avocatul Rudy Giuliani, fostul congresman George Santos şi Changpeng Zhao, fostul şef al platformei de schimb de criptomonede Binance, preşedintele american Donald Trump l-a graţiat, joi, pe miliardarul Joe Lewis.

Femeie acuzată de fraudă după ce ar fi susținut că o statuie a Fecioarei Maria plânge sânge. A strâns 365.000 de euro
Stiri Diverse
Femeie acuzată de fraudă după ce ar fi susținut că o statuie a Fecioarei Maria plânge sânge. A strâns 365.000 de euro

O femeie care pretindea că primește mesaje divine și că o statuie a Fecioarei Maria plângea sânge a atras sute de pelerini într-un orășel de lângă Roma și a fost trimisă în judecată pentru fraudă.

Un bărbat este cercetat de Poliţia Capitalei după ce ar fi luat credite de 110.000 de lei în numele altor persoane
Stiri actuale
Un bărbat este cercetat de Poliţia Capitalei după ce ar fi luat credite de 110.000 de lei în numele altor persoane

Un bărbat este audiat, marţi, la Poliţia Capitalei, într-un dosar de fraudă informatică, după ce ar fi luat credite în valoare totală de peste 110.000 de lei în numele altor două persoane.

Fraudă de 1,2 milioane de euro din banii UE pentru sisteme de irigații în Vâlcea. Ce a descoperit Parchetul European
Stiri Justitie
Fraudă de 1,2 milioane de euro din banii UE pentru sisteme de irigații în Vâlcea. Ce a descoperit Parchetul European

Trei persoane au fost trimise în judecată de Parchetul European după ce au încasat cu acte false 1,2 milioane de euro din banii UE pentru modernizarea sistemelor de irigație din Vâlcea.

 

Horațiu Potra a fost adus în țară din Dubai. Mercenarul este cercetat în dosarul tentativei de lovitură de stat. FOTO
Stiri Justitie
Horațiu Potra a fost adus în țară din Dubai. Mercenarul este cercetat în dosarul tentativei de lovitură de stat. FOTO

Horațiu Potra a fost adus în țară din Dubai, a confirmat Ministerul Justiției într-un comunicat. Mercenarul este acuzat că în decembrie 2024 ar fi încercat să provoace violențe în Bucureşti cu ajutorul a 20 de apropiați.

Oficiali ai Pentagonului au sosit la Kiev pentru discuții cu Zelenski, pe fondul zvonurilor despre un plan secret de pace
Stiri externe
Oficiali ai Pentagonului au sosit la Kiev pentru discuții cu Zelenski, pe fondul zvonurilor despre un plan secret de pace

Oficialii de rang înalt ai Pentagonului au sosit la Kiev pentru a discuta cu președintele Zelenski un plan de pace Rusia-Ucraina.

Încă 41 de medicamente, pe lista celor compensate şi gratuite. Va fi decontat și extractul de canabis pentru epilepsie. LISTĂ
Stiri Sanatate
Încă 41 de medicamente, pe lista celor compensate şi gratuite. Va fi decontat și extractul de canabis pentru epilepsie. LISTĂ

Guvernul a aprobat, joi, extinderea listei medicamentelor compensate şi gratuite, cu 41 de noi medicamente, dar şi a numărului de afecţiuni pentru care pot fi prescrise medicamente care se aflau deja în listă.

