Primarul din Deva a fost vizat de o fraudă online cu e-mailuri false. Ce mesaje primeau cetăţenii în numele edilului
Primarul municipiului Deva, Lucian Rus, este victima unei fraude electronice, prin care de pe o adresă de e-mail sunt transmise mesaje false în numele acestuia, a informat, joi, autoritatea locală.
"Primăria Municipiului Deva informează cetăţenii că primarul municipiului, Lucian Ioan Rus, nu are nicio legătură cu e-mailurile care circulă în aceste zile şi care sunt trimise în numele său de pe adresa [email protected]. Mesajele frauduloase solicită achiziţionarea unor vouchere cadou şi sunt concepute pentru a induce în eroare destinatarii. Subliniem faptul că domnul primar nu face astfel de solicitări, nu solicită achiziţii, donaţii sau transferuri financiare prin e-mail şi nu comunică cu cetăţenii prin adrese de e-mail care nu aparţin instituţiei", se arată într-un mesaj publicat pe pagina de socializare a instituţiei.
Cetăţenii sunt rugaţi să nu dea curs acestor mesaje, să nu furnizeze date personale sau financiare şi să nu efectueze nicio tranzacţie solicitată prin astfel de e-mailuri.
"Primăria Deva va demara procedurile legale pentru formularea unei plângeri penale, va colabora cu autorităţile competente pentru identificarea persoanei/persoanelor responsabile", se menţioneaz în comunicat.
Totodată, se recomandă cetăţenilor să verifice cu atenţie sursa mesajelor primite şi să semnaleze orice tentativă de fraudă, mai adaugă sursa citată.