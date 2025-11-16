Avertisment din partea Revolut. Au crescut tentativele de fraude prin apeluri telefonice false. Cum se pot feri utilizatorii

Numărul tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice, prin care sunt vizaţi utilizatorii Revolut a înregistrat o creştere semnificativă, arată DNSC, într-un articol ce cuprinde cele mai importante ştiri ale săptămânii recent încheiate.

"În contextul intensificării activităţilor de shopping online, inclusiv a campaniilor de Black Friday, Revolut semnalează o creştere semnificativă a tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice (spoofing), în care atacatorii pretind că reprezintă platforma financiară, o bancă sau o instituţie publică. Scopul acestor apeluri este de a convinge victimele să confirme tranzacţii fictive, să trimită bani într-un 'cont sigur' sau să divulge date sensibile precum PIN-uri, coduri de autentificare sau informaţii personale. Fraudatorii folosesc numere de telefon care par legitime, uneori cu prefix românesc, şi adoptă un ton urgent sau autoritar pentru a presa utilizatorii să acţioneze rapid. Unii apelanţi se prezintă chiar drept agenţi ai serviciului de suport Revolut", notează specialiştii.

În acest context, reprezentanţii Revolut transmit un mesaj foarte clar:

"Vom apela doar prin aplicaţia noastră securizată".

Astfel, platforma precizează că nu contactează niciodată utilizatorii prin apel telefonic direct, decât dacă un apel a fost stabilit anterior prin chat-ul din aplicaţie.

"Orice apel primit 'din senin' - indiferent de numărul afişat sau de explicaţie - trebuie considerat o tentativă de fraudă", subliniază compania.

De asemenea, Revolut nu va solicita, niciodată, în timpul unui apel, trimiterea banilor într-un "safe account", efectuarea unei plăţi de orice fel, ignorarea avertismentelor din aplicaţie sau transmiterea PIN-ului, a codurilor OTP sau a datelor personale.

Experţi DNSC menţionează că semnele clare ale unei înşelătorii de tip spoofing sunt:

➡️apelul vine direct pe telefon, nu prin aplicaţia Revolut;

➡️este nesolicitat şi apare neaşteptat;

➡️apelantul nu vorbeşte fluent limba română sau adoptă un ton presant;

➡️este invocată o tranzacţie de care nu ştii;

➡️eşti îndemnat să trimiţi bani, să oferi date sau să instalezi aplicaţii suspecte.

Conform Revolut, autentificarea utilizatorului chiar înainte de iniţierea unui apel din aplicaţie elimină posibilitatea intervenţiei fraudatorilor.

În acelaşi timp, utilizatorii serviciilor procesatorului de plăţi recomandă ca, în cazul primirii unui apel suspect, destinatarii să închidă imediat apelul, să verifice în aplicaţie (în chat) dacă Revolut a încercat să îi contacteze, să raporteze incidentul în aplicaţie şi la autorităţi (ANCOM, DNSC, Poliţia Română), precum şi să nu trimită bani şi să nu divulge nicio informaţie personală.

Statisticile oficiale relevă faptul că, în 2024, sistemele automate şi echipa de prevenire a fraudelor din cadrul Revolut au reuşit să blocheze tranzacţii frauduloase de peste 600 milioane de lire sterline.

