Avertisment din partea Revolut. Au crescut tentativele de fraude prin apeluri telefonice false. Cum se pot feri utilizatorii

16-11-2025 | 15:10
Apeluri false
Numărul tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice, prin care sunt vizaţi utilizatorii Revolut a înregistrat o creştere semnificativă, arată DNSC, într-un articol ce cuprinde cele mai importante ştiri ale săptămânii recent încheiate.

Claudia Alionescu

"În contextul intensificării activităţilor de shopping online, inclusiv a campaniilor de Black Friday, Revolut semnalează o creştere semnificativă a tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice (spoofing), în care atacatorii pretind că reprezintă platforma financiară, o bancă sau o instituţie publică. Scopul acestor apeluri este de a convinge victimele să confirme tranzacţii fictive, să trimită bani într-un 'cont sigur' sau să divulge date sensibile precum PIN-uri, coduri de autentificare sau informaţii personale. Fraudatorii folosesc numere de telefon care par legitime, uneori cu prefix românesc, şi adoptă un ton urgent sau autoritar pentru a presa utilizatorii să acţioneze rapid. Unii apelanţi se prezintă chiar drept agenţi ai serviciului de suport Revolut", notează specialiştii.

În acest context, reprezentanţii Revolut transmit un mesaj foarte clar:

"Vom apela doar prin aplicaţia noastră securizată".

Astfel, platforma precizează că nu contactează niciodată utilizatorii prin apel telefonic direct, decât dacă un apel a fost stabilit anterior prin chat-ul din aplicaţie.

Citește și
WhatsApp
„Câştiguri de până la 1.000 lei/zi pentru a da like la videoclipuri”. Noua tentativă de fraudă care face victime pe WhatsApp

"Orice apel primit 'din senin' - indiferent de numărul afişat sau de explicaţie - trebuie considerat o tentativă de fraudă", subliniază compania.

De asemenea, Revolut nu va solicita, niciodată, în timpul unui apel, trimiterea banilor într-un "safe account", efectuarea unei plăţi de orice fel, ignorarea avertismentelor din aplicaţie sau transmiterea PIN-ului, a codurilor OTP sau a datelor personale.

Experţi DNSC menţionează că semnele clare ale unei înşelătorii de tip spoofing sunt:

➡️apelul vine direct pe telefon, nu prin aplicaţia Revolut;

➡️este nesolicitat şi apare neaşteptat;

➡️apelantul nu vorbeşte fluent limba română sau adoptă un ton presant;

➡️este invocată o tranzacţie de care nu ştii;

➡️eşti îndemnat să trimiţi bani, să oferi date sau să instalezi aplicaţii suspecte.

Conform Revolut, autentificarea utilizatorului chiar înainte de iniţierea unui apel din aplicaţie elimină posibilitatea intervenţiei fraudatorilor.

În acelaşi timp, utilizatorii serviciilor procesatorului de plăţi recomandă ca, în cazul primirii unui apel suspect, destinatarii să închidă imediat apelul, să verifice în aplicaţie (în chat) dacă Revolut a încercat să îi contacteze, să raporteze incidentul în aplicaţie şi la autorităţi (ANCOM, DNSC, Poliţia Română), precum şi să nu trimită bani şi să nu divulge nicio informaţie personală.

Statisticile oficiale relevă faptul că, în 2024, sistemele automate şi echipa de prevenire a fraudelor din cadrul Revolut au reuşit să blocheze tranzacţii frauduloase de peste 600 milioane de lire sterline.

Singurul restaurant din lume care și-a dublat profitul după un taifun. „Copiii sunt mai liniștiți”

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 16-11-2025 15:10

Escrocii au prins curaj. Trimit notificări false în numele Poliţiei Române şi al DNSC pentru „amenzi online"
Stiri actuale
Escrocii au prins curaj. Trimit notificări false în numele Poliţiei Române şi al DNSC pentru „amenzi online”

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unor tentative de fraudă sub pretextul unei false notificări despre o amendă online din partea DNSC şi a Poliţiei Române.

„Câştiguri de până la 1.000 lei/zi pentru a da like la videoclipuri". Noua tentativă de fraudă care face victime pe WhatsApp
Stiri actuale
„Câştiguri de până la 1.000 lei/zi pentru a da like la videoclipuri”. Noua tentativă de fraudă care face victime pe WhatsApp

DNSC avertizează asupra unei fraude prin apeluri false care folosesc identitatea fostului CERT-RO pentru a fura date personale și financiare.

Avertisment DNSC: Infractorii cibernetici folosesc identitatea vizuală a unor instituții pentru fraudele online
iLikeIT
Avertisment DNSC: Infractorii cibernetici folosesc identitatea vizuală a unor instituții pentru fraudele online

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că atacatorii folosesc identitatea vizuală a unor instituții precum Interpol, Europol, Poliția Română, ANAF sau chiar DNSC în tentative de fraudă online.

„Mai mult lătrat decât mușcat". Casa Albă, acuzată că a diluat sancțiunile împotriva Rusiei prin concesia acordată Lukoil
Stiri externe
„Mai mult lătrat decât mușcat”. Casa Albă, acuzată că a diluat sancțiunile împotriva Rusiei prin concesia acordată Lukoil

Administrația Trump permite, discret, negocieri pentru participațiile străine ale Lukoil, într-o mișcare care vizează sectorul petrolier al Moscovei, dar protejează piețele internaționale.

Șapte explozii în 30 de zile, nicio soluție. Expert: Românii rămân cu impresia că siguranța lor depinde de noroc și prudenţă
Stiri actuale
Șapte explozii în 30 de zile, nicio soluție. Expert: Românii rămân cu impresia că siguranța lor depinde de noroc și prudenţă

România a fost zguduită de o serie alarmantă de explozii şi incidente grave legate de gaze, soldate cu victime şi comunităţi întregi evacuate, dar soluţiile întârzie, susţine preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă.

Marcel Ciolacu și-a depus candidatura la CJ Buzău. Săgeți către Bolojan: „Să nu se confunde cuvântul reformă cu concedieri"
Stiri Politice
Marcel Ciolacu și-a depus candidatura la CJ Buzău. Săgeți către Bolojan: „Să nu se confunde cuvântul reformă cu concedieri”

Fostul premier Marcel Ciolacu şi-a depus candidatura, duminică, la Biroul Electoral Judeţean, pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău la alegerile din 7 decembrie.

