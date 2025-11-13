Femeie acuzată de fraudă după ce ar fi susținut că o statuie a Fecioarei Maria plânge sânge. A strâns 365.000 de euro

Stiri Diverse
13-11-2025 | 10:53
Gisella Cardia
Getty

O femeie care pretindea că primește mesaje divine și că o statuie a Fecioarei Maria plângea sânge a atras sute de pelerini într-un orășel de lângă Roma și a fost trimisă în judecată pentru fraudă.

autor
Ioana Andreescu

Gisella Cardia, care a pretins că statuia îi transmitea mesaje divine, va fi judecată în aprilie anul viitor, alături de soțul ei, Gianni Cardia, potrivit The Guardian.

Apariții inventate și previziuni apocaliptice pentru atragerea de donații

Cei doi sunt acuzați că au înscenat false apariții ale Fecioarei Maria și au lansat predicții despre catastrofe iminente pentru a atrage donații de la credincioși. Cardia aducea lunar sute de persoane la Trevignano Romano, un oraș de pe malul lacului, unde pelerinii se rugau în fața statuii amplasate într-un altar improvizat.

Potrivit anchetatorilor, presupusa înșelăciune ar fi generat donații de 365.000 de euro, bani despre care pelerinii credeau că vor finanța un centru pentru copii bolnavi.

Cardia este acuzată și că a făcut predicții false, printre care avertismente că diavolul ar pregăti dezastre precum un cutremur devastator în Roma sau o preluare a Bisericii Catolice de către comuniști.

Citește și
colete
Italia va taxa coletele ieftine din afara UE. „Un pas important spre limitarea fenomenului ultra-fast fashion”

Procurorii din Civitavecchia au deschis o investigație în 2023, după ce un detectiv privat a susținut că sângele de pe statuie provenea de la un porc. Ulterior, Biserica Catolică a declarat-o pe Cardia un fals vizionar și a înăsprit regulile privind evaluarea fenomenelor supranaturale, pentru a limita fraudele și impostura religioasă.

Avocata ei, Solange Marchingoli, a declarat agenției Ansa că aceasta a primit vestea procesului „cu seninătate”, considerând că procesul este „o ocazie de a clarifica adevărul și de a pune capăt speculațiilor și controverselor”.

Cardia, care are și o condamnare anterioară pentru fraudă legată de insolvență, a cumpărat statuia în 2016 de la un loc de pelerinaj catolic din Međugorje, Bosnia și Herțegovina.

Alte fenomene investigate: Vaticanul respinge noi presupuse apariții

Anunțul privind trimiterea în judecată a venit în același timp cu decizia biroului doctrinar al Vaticanului, care a stabilit că presupusele apariții ale lui Isus în localitatea franceză Dozulé, în anii 1970, „nu sunt de origine supranaturală”.

Acolo se afirma că Isus i-ar fi apărut de 49 de ori lui Madeleine Aumont, cerând ridicarea unei „cruci glorioase” care ar fi avut puterea de a purifica păcatele.

Săptămâna trecută, Papa Leon a aprobat un decret menit să oprească tendințele de a exagera rolul Fecioarei Maria în credința catolică – o reacție care urmărește să tempereze exagerările religioase răspândite în special pe rețelele sociale, unde circulă pretinse apariții, statui care plâng și autoproclamați profeți.

Regretatul Papă Francisc avertizase, încă din 2023, că aparițiile Mariei „nu sunt întotdeauna reale”.

Sorin Grindeanu: Suntem la mâna CSM. Dacă nu adoptăm rapid reforma pensiilor magistraților, pierdem 231 de milioane de euro

Sursa: The Guardian

Etichete: femeie, frauda, statuie, fecioara maria,

Dată publicare: 13-11-2025 10:53

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”
Citește și...
Un român a fost arestat după ce a încercat să-i dea foc soției într-o parcare din Milano. Momentul, surprins de camere
Stiri externe
Un român a fost arestat după ce a încercat să-i dea foc soției într-o parcare din Milano. Momentul, surprins de camere

Un român în vârstă de 46 de ani a fost arestat în Italia, la Milano, după ce a încercat să-și incendieze soția într-o parcare.

Italia va taxa coletele ieftine din afara UE. „Un pas important spre limitarea fenomenului ultra-fast fashion”
Stiri externe
Italia va taxa coletele ieftine din afara UE. „Un pas important spre limitarea fenomenului ultra-fast fashion”

Guvernul italian pregătește introducerea unei taxe pe coletele poștale cu valoare redusă provenite din afara Uniunii Europene, în special din China.

„Ali Baba”- românul, prins în Italia cu bunuri de peste 70.000 de euro ascunse în „peștera hoților”. Cum a decurs ancheta
Stiri externe
„Ali Baba”- românul, prins în Italia cu bunuri de peste 70.000 de euro ascunse în „peștera hoților”. Cum a decurs ancheta

Poliția din orașul Bolzano, Italia, a descoperit o pivniță cu bunuri furate. În interior se aflau 23 de biciclete de mare valoare și materiale pentru lucrări de construcții, în valoare totală de aproximativ 70.000 de euro.

Recomandări
Centrul Londrei, transformat într-un „oraș de corturi”: migranți români, bulgari și din Orientul Mijlociu trăiesc pe stradă
Stiri externe
Centrul Londrei, transformat într-un „oraș de corturi”: migranți români, bulgari și din Orientul Mijlociu trăiesc pe stradă

Este una dintre cele mai cunoscute artere comerciale din Marea Britanie, găzduind magazine de top și inclusiv filiala istorică a magazinului de mobilă de lux Heal’s, scrie DailyMail

Marco Rubio, despre incursiunile Rusiei cu drone în spaţiul aerian al mai multor ţări, inclusiv România: „Nu ne plac”
Stiri externe
Marco Rubio, despre incursiunile Rusiei cu drone în spaţiul aerian al mai multor ţări, inclusiv România: „Nu ne plac”

Secretarul de stat Marco Rubio, într-un răspuns transmis publicației Kyiv Post, a calificat încălcările frontierelor drept „provocări” și a reafirmat „angajamentul ferm” față de apărarea NATO.

 

Explozie urmată de incendiu, într-un bloc din Balș. Planul Roșu de Intervenție a fost activat. FOTO
Stiri actuale
Explozie urmată de incendiu, într-un bloc din Balș. Planul Roșu de Intervenție a fost activat. FOTO

O explozie urmată de incendiu a distrus joi o garsonieră din Balș, județul Olt. Două persoane au suferit arsuri, iar alte trei au avut atacuri de panică. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Noiembrie 2025

45:55

Alt Text!
La Măruță
12 Noiembrie 2025

01:30:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Noiembrie 2025

01:45:03

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28