Femeie acuzată de fraudă după ce ar fi susținut că o statuie a Fecioarei Maria plânge sânge. A strâns 365.000 de euro

O femeie care pretindea că primește mesaje divine și că o statuie a Fecioarei Maria plângea sânge a atras sute de pelerini într-un orășel de lângă Roma și a fost trimisă în judecată pentru fraudă.

Gisella Cardia, care a pretins că statuia îi transmitea mesaje divine, va fi judecată în aprilie anul viitor, alături de soțul ei, Gianni Cardia, potrivit The Guardian.

Apariții inventate și previziuni apocaliptice pentru atragerea de donații

Cei doi sunt acuzați că au înscenat false apariții ale Fecioarei Maria și au lansat predicții despre catastrofe iminente pentru a atrage donații de la credincioși. Cardia aducea lunar sute de persoane la Trevignano Romano, un oraș de pe malul lacului, unde pelerinii se rugau în fața statuii amplasate într-un altar improvizat.

Potrivit anchetatorilor, presupusa înșelăciune ar fi generat donații de 365.000 de euro, bani despre care pelerinii credeau că vor finanța un centru pentru copii bolnavi.

Cardia este acuzată și că a făcut predicții false, printre care avertismente că diavolul ar pregăti dezastre precum un cutremur devastator în Roma sau o preluare a Bisericii Catolice de către comuniști.

Procurorii din Civitavecchia au deschis o investigație în 2023, după ce un detectiv privat a susținut că sângele de pe statuie provenea de la un porc. Ulterior, Biserica Catolică a declarat-o pe Cardia un fals vizionar și a înăsprit regulile privind evaluarea fenomenelor supranaturale, pentru a limita fraudele și impostura religioasă.

Avocata ei, Solange Marchingoli, a declarat agenției Ansa că aceasta a primit vestea procesului „cu seninătate”, considerând că procesul este „o ocazie de a clarifica adevărul și de a pune capăt speculațiilor și controverselor”.

Cardia, care are și o condamnare anterioară pentru fraudă legată de insolvență, a cumpărat statuia în 2016 de la un loc de pelerinaj catolic din Međugorje, Bosnia și Herțegovina.

Alte fenomene investigate: Vaticanul respinge noi presupuse apariții

Anunțul privind trimiterea în judecată a venit în același timp cu decizia biroului doctrinar al Vaticanului, care a stabilit că presupusele apariții ale lui Isus în localitatea franceză Dozulé, în anii 1970, „nu sunt de origine supranaturală”.

Acolo se afirma că Isus i-ar fi apărut de 49 de ori lui Madeleine Aumont, cerând ridicarea unei „cruci glorioase” care ar fi avut puterea de a purifica păcatele.

Săptămâna trecută, Papa Leon a aprobat un decret menit să oprească tendințele de a exagera rolul Fecioarei Maria în credința catolică – o reacție care urmărește să tempereze exagerările religioase răspândite în special pe rețelele sociale, unde circulă pretinse apariții, statui care plâng și autoproclamați profeți.

Regretatul Papă Francisc avertizase, încă din 2023, că aparițiile Mariei „nu sunt întotdeauna reale”.

