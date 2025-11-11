Un bărbat este cercetat de Poliţia Capitalei după ce ar fi luat credite de 110.000 de lei în numele altor persoane

Un bărbat este audiat, marţi, la Poliţia Capitalei, într-un dosar de fraudă informatică, după ce ar fi luat credite în valoare totală de peste 110.000 de lei în numele altor două persoane.

"Marţi, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) - Serviciul Combaterea Infracţiunilor Informatice, au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în judeţul Giurgiu, într-un dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi fraudă informatică", informează un comunicat transmis AGERPRES.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 9 mai - 26 iunie, bărbatul în vârstă de 28 de ani ar fi obţinut în mod fraudulos credenţialele de acces în aplicaţiile bancare ale celor două persoane şi ar fi contractat în numele lor mai multe credite.

Ulterior, acesta ar fi transferat banii în contul său bancar.

În urma percheziţiei, au fost identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

Cercetările sunt continuate de Serviciul Combaterea Infracţiunilor Informatice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi fraudă informatică.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













