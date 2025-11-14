Fostul patron al Tottenham, Joe Lewis, grațiat de Donald Trump după condamnarea pentru fraudă bursieră

14-11-2025 | 08:53
Joe Lewis
Getty

După avocatul Rudy Giuliani, fostul congresman George Santos şi Changpeng Zhao, fostul şef al platformei de schimb de criptomonede Binance, preşedintele american Donald Trump l-a graţiat, joi, pe miliardarul Joe Lewis.

Acesta este fostul proprietar al clubului de fotbal britanic Tottenham Hotspur, a declarat un oficial al Casei Albe, citat de AFP.

Magnatul britanic în vârstă de 88 de ani a solicitat graţierea pentru a primi îngrijiri medicale şi pentru a-şi vizita nepoţii şi strănepoţii din Statele Unite, a precizat aceeaşi sursă.

Joe Lewis a pledat vinovat în 2024 pentru conspiraţie în vederea comiterii unei fraude bursiere.

A scăpat de închisoare şi trăieşte acum în Bahamas.

Miliardarul şi-a recunoscut vinovăţia, nu a contestat extrădarea sa în Statele Unite şi a plătit o amendă de 5 milioane de dolari, a precizat un responsabil al Casei Albe.

Potrivit Forbes, averea sa se ridică în prezent la 6,8 miliarde de dolari. Şi-a construit o reputaţie de speculant monetar în anii 1980 şi la începutul anilor 1990.

În 2001, holdingul său ENIC a achiziţionat majoritatea acţiunilor clubului Tottenham. Joe Lewis a cedat oficial controlul asupra clubului în 2022, iar participaţia sa a fost transferată unui trust familial.

Sursa: News.ro

