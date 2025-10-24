Reacția viceprimarului din Ploiești după ce primăria a fost obligată să îi plătească datoriile din bani publici

Situație revoltătoare la Primăria Ploiești. Instituția trebuie să achite, din bani publici, datoriile personale ale unuia dintre viceprimari.

Acesta nu și-a plătit ratele la bancă, așa că un executor judecătoresc a solicitat autorității locale să-i pună poprire pe salariu. Cum acest lucru nu s-a întâmplat, executorul a cerut blocarea conturilor primăriei.

Potrivit grilei de salarizare din Primăria Ploiești, viceprimarul Alexandru Săraru are aproape 20.000 de lei brut.

Bărbatul a făcut mai multe credite la bănci, dar nu a reușit să plătească la timp toate ratele. În aceste condiții, un executor judecătoresc a cerut Primăriei, încă de la începutul anului, să-i instituie poprire pe salariu.

Sorin Dumitrașcu, city manager Ploiești: „Sunt 5 popriri în total, în sumă de peste 24 de mii. A abordat direct funcționarul care face aceste popriri, i-a cerut în mod repetat să nu le facă. De fiecare dată îi spunea că se ocupă, că a plătit, că a dat în judecată.”

Executorul acționează împotriva Primăriei

Executorul judecătoresc nu a așteptat prea mult și a anunțat că va recupera banii de la Primărie.

Mihai Polițeanu, primar Ploiești: „Noi am aflat săptămâna trecută în momentul în care executorii judecătorești practic au cerut ca terțul poprit să plătească, adică Primăria Ploiești să plătească din bani publici datoriile private ale domnului viceprimar.”

Ceea ce s-a și întâmplat. În replică, Alexandru Săraru susține că nu a făcut presiuni asupra niciunui funcționar și că avea de gând să ramburseze creditele. Deja achitase 8.000 de lei din suma restantă.

Alexandru Săraru, viceprimar Ploiești: „Păi cine i-a pus pe domnii de la primărie să plătească diferența de la 8 mii la 20 de mii? Cine i-a obligat pe ei? Nu știu dacă legea.”

Războiul se mută în instanță

Războiul se va muta acum în instanță. Viceprimarul consideră că edilul șef ar fi divulgat detalii despre viața sa privată.

De cealaltă parte, primarul Ploieștiului a sesizat Parchetul pentru comiterea mai multor infracțiuni, printre care instigare la abuz în serviciu, înșelăciune și șantaj.

Angajata care nu a instituit popririle dă, pentru început, explicații în fața comisiei de disciplină.

