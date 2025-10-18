Ultimul tronson de pe A7, aproape de final. CNAIR promite circulaţie neîntreruptă Bucureşti–Focşani în noiembrie. VIDEO

Progresul fizic pe lotul 3 Pietroasele - Buzău al Autostrăzii Ploieşti - Buzău (A7) este de 85%, darea sa în trafic fiind estimată la sfârşitul lunii noiembrie.

„Ritm de lucru bun pe şantierul lotului 3 (Pietroasele - Municipiul Buzău) al autostrăzii Ploieşti - Buzău. Asocierea de constructori turci Nurol - Makyol este mobilizată în şantier cu 360 de muncitori şi 239 de utilaje. Progresul fizic pe acest lot de autostradă este de 85%. În acest ritm de lucru, estimez că la sfârşitul lunii noiembrie vom da în trafic şi cei 13,9 km ai acestui lot, astfel încât să putem circula neîntrerupt în regim de autostradă de la Bucureşti la Focşani”, a notat Pistol.

Contractul are o valoare de 1,093 miliarde lei (fără TVA), iar finanţarea este asigurată prin PNRR.

Autostrada Ploieşti - Buzău are trei loturi: Dumbrava - Mizil (21 km) cu o valoare de 1,468 miliarde de lei, fără TVA (viteza de proiectare -140 km/h, include 15 pasaje, două noduri rutiere şi un CIC), lotul Mizil - Pietroasele (28,35 km) a cărui valoare este de 1.249.992.665 de lei, fără TVA (viteza de proiectare - 140 km/h, include 20 de pasaje, două noduri rutiere şi un spaţiu de serviciu) şi Pietroasele - Municipiul Buzău (13,9 km), investiţie cu o valoare de 1.093.470.823 de lei, fără TVA (include un pasaj superior peste calea ferată, două noduri rutiere şi şase poduri), prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Autostrada Ploieşti - Buzău face parte din Coridorul 3 - Bucureşti - Regiunea NE (Moldova) (OR3) şi reprezintă o prioritate la nivel naţional.

Lotul 2 Mizil - Pietroasele a fost dat în circulaţie pe 17 noiembrie. Odată cu finalizarea lotului 3 Pietroasele - Buzău, se va putea circula pe 200 de kilometri de autostradă continuă între Bucureşti şi Focşani.

