Magistrații au început să renunțe la protest, după aproape două luni. Primele parchete care anunță reluarea activității

Magistrații din Arad și Ploiești au anunțat că renunță la protestul față de reforma pensiilor din Justiție. Și judecătorii de la Curtea de Apel București renunță la proteste din 23 octombrie.

Primii care au decis să revină la activitatea normală au fost magistrații de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, urmați de cei de la Parchetul de pe lângă Judecătorie.

”Azi, data de 21 octombrie 2025, la ora 14:00, a avut loc Adunarea Generală a Procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, pe ordinea de zi fiind exprimarea unui punct de vedere referitor la suspendarea protestului declanşat de modificările propuse la condiţiile de pensionare a magistraţilor. Adunarea Generală a procedat la dezbaterea chestiunii supuse analizei concluzionându-se, în unanimitate, suspendarea măsurilor de protest adoptate prin hotărârea adunării generale a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad nr. 2 din data de 27.08.2025”, anunţă, marţi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad.

Procurorii precizează că, în funcţie de evoluţia evenimentelor se va stabili ulterior continuarea protestului, încetarea sau înlocuirea cu o altă formă de protest.

Ulterior și Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad a anunţat că a avut loc Adunarea Generală a Procurorilor.

”Adunarea Generală a hotărât, în unanimitate, următoarele:

1. Suspendarea formelor de protest adoptate prin Hotărârea Adunării Generale a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad în data de 27.08.2025, cu consecinţa reluării activităţii;

2. În raport de evoluţia şi circumstanţele concrete care privesc statutul magistraţilor, Adunarea Generală a procurorilor va fi convocată la un moment ulterior, pentru a se hotărî dacă se impune reevaluarea măsurilor adoptate la art. 1 din prezenta hotărâre”, au transmis procurorii.

Şi Curtea de Apel Ploieşti a anunţat că renunţă la protestul declanşat în urma adoptării de către Guvern a unor modificări legislative privind condiţiile de pensionare a magistraţilor.

Începând de miercuri, 22 octombrie, instanţa va judeca toate cauzele aflate pe rol.

Decizia este luată după ce Curtea Constituţională a decis că legea privind pensionarea magistraţilor e neconstituţională.

Magistrații au început să renunțe la protest la o zi după ce CCR a decis să respingă reforma pensiilor.

Instanțele și parchetele din toată țara și-au suspendat activitatea, rând pe rând, la finalul lunii august, ca măsură de protest față de reforma Guvernului Bolojan pentru pensiile magistraților, care ar crește vârsta de pensionare și ar reduce veniturile pensionarilor din Justiție.

Și judecătorii de la Curtea de Apel București renunță la proteste din 23 octombrie

În jurul orei 16.00, și judecătorii de la Curtea de Apel București au anunțat într-un comunicat de presă că renunță la proteste.

”În urma Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Curții de Apel București din data de 21.10.2025 a fost adoptată Hotărârea nr. 4, prin care s-a hotărât suspendarea protestului și realuarea activității de judecată începând cu data de 23.10.2025.”, a transmis Curtea de Apel București.

Ce spun barourile despre reluarea activității

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) solicită un cadru unitar și previzibil pentru reluarea activității instanțelor, după încetarea protestului magistraților.

Organizația consideră esențial ca deciziile privind încetarea protestului să fie luate responsabil, având în vedere drepturile cetățenilor și stabilitatea sistemului judiciar.

UNBR subliniază necesitatea:

-anunțării din timp a reluării activității, pentru a asigura predictibilitate;

-aplicării unitare a reluării activității în toate instanțele;

-luării în considerare a dificultăților avocaților în reorganizarea programului;

-menținerii cooperării și respectului între profesiile juridice și instituțiile judiciare.

UNBR a mai specificat că apreciază dialogul constructiv cu reprezentanții CSM și își reafirmă disponibilitatea pentru o cooperare loială și eficientă, în sprijinul stabilității și coerenței justiției.

